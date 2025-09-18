Undersköterska till framtidens vård- och omsorgsboende Ängegärde!
2025-09-18
Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning
Välkomna till nyöppnade vård- och omsorgsboendet Ängegärde! Nu söker vi undersköterskor till boendet som öppnar i början av 2026.
På Ängegärde får du vara med och utveckla framtiden vård och omsorgsboende. Här använder vi välfärdsteknik för våra hyresgästers självständighet och delaktighet.
Här samlas vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hemsjukvård och administration under ett och samma tak, i en smart utformad byggnad med fokus på samarbete, välmående och kvalitet. Vi erbjuder plats för 90 hyresgäster och två hemtjänstgrupper - allt i en miljö där du som medarbetare får utrymme att växa och göra verklig skillnad. På Ängegärde använder vi modern teknik för att underlätta arbetet och höja livskvaliteten för våra hyresgäster. Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på Ängegärde utför du den viktiga uppgiften att hjälpa människor i deras vardag.
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll och vara med och forma framtidens äldreomsorg. Vi arbetar enligt karriärvägsmodellen, vilket innebär att dina arbetsuppgifter anpassas efter din utbildningsnivå - så att du får rätt förutsättningar att utvecklas och bidra med din kompetens.
Du kommer att ge våra hyresgäster trygg och god omsorg utifrån varje individs behov genom att stödja hyresgästen i det dagliga livet och stärka deras förmågor och resurser. Du kommer att hjälpa till med personlig omvårdnad, måltider och sociala aktiviteter. Arbetsuppgifterna innefattar även samverkan med anhöriga och utföra vardagliga sysslor som städning och tvätt. Du kommer att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Genom särskilda ombudsroller får du möjlighet att fördjupa dig och bidra till att kvaliteten för våra omsorgstagare blir så bred och stark som möjligt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett genuint intresse för att jobba med människor och göra skillnad i deras liv.
Vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi söker dig som:
- Brinner för att arbeta med människor.
- Vill bidra till meningsfulla möten.
- Är empatisk och flexibel.
- Är självgående och ansvarsfull.Kvalifikationer
- Är utbildad undersköterska och har skyddad yrkestitel alt. tjänstgöringsintyg.
- Har goda datakunskaper.
- Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
- Du säkerställer god omsorg.
- Har god samarbetsförmåga och kan arbeta kvalitetsmedvetet.
- Kan skapa förtroendefulla relationer.
Meriterande:
- Erfarenhet av social dokumentation.
- Erfarenhet av MI och lågaffektivt bemötande.
- B-körkort.
- Arbetat med demens.
- Arbetat med psykiatri.
- Arbetat med unga med demens.
Ängegärde kommer att öppna för hyresgäster i början av 2026 men vi kommer att ha medarbetare på plats redan i november 2025. Rekryteringen av Ängegärde kommer att ske i etapper, vi kommer att rekrytera i flera omgångar under en längre period. Blir du inte kallad på intervju nu så kan du fortfarande vara aktuell för tjänsten längre fram.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
- Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
- Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
- Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
- Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
- Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
- Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
- Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
- Inom de verksamheter där arbete med barn förekommer kräver arbetsgivaren in utdrag ur belastningsregistret innan tillsättning av tjänsten.
- Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
- Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
- Kungälvs kommun har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/475". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
(org.nr 212000-1371) Arbetsplats
Kungälvs kommun, Trygghet och Stöd Kontakt
Felicia Holm 0303238690 Jobbnummer
9515512