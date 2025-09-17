Undersköterska till Familjeläkarna Vårdcentral i Uddevalla
Familjeläkarna Uddevalla AB / Undersköterskejobb / Uddevalla Visa alla undersköterskejobb i Uddevalla
2025-09-17
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Familjeläkarna Uddevalla AB i Uddevalla
Familjeläkarna i Uddevalla är en familjär vårdcentral med ca 20 medarbetare. Hos oss finns förutom vårdcentral också Rehab i samma lokaler. Enheten är en systerenhet till Familjeläkarna i Mölnlycke.
Vi bedriver vård för ca 4000 invånare i Uddevalla. Vår arbetsmodell bygger på teamarbete där vi arbetar tvärprofessionellt men också ett stort samarbete med kollegor inom samma profession. Detta betyder att vi ständigt arbetar med förbättringar och erbjuder en arbetsplats där lärandet står högt i fokus. Hög tillgänglighet och kontinuitet är några av våra viktigaste mål samtidigt som du som medarbetare ska trivas och må bra hos oss.
Familjeläkarna har tagit över den här vårdcentralen sedan december 2024. Detta innebär att du som medarbetare kommer in ett skede där du kommer kunna forma ditt arbete och arbetsplatsen i mycket hög utsträckning. Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
Tjänsten innebär sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska på en vårdcentral. Vi arbetar också med utökade hembesök för våra äldre patienter. En del av arbetet kan innebära omläggningar, assistera läkare vid olika undersökningar samt annat mottagningsarbete.
Om dig
Vi söker dig som är undersköterska, gärna med några års erfarenhet av arbete inom primärvård. Vi ser det också som meriterande om du har arbetat i journalsystemet Asynja.
Du tycker om att arbeta både självständigt och i team. Du är engagerad och motiverad i ditt arbete. Du har god vana av provtagning då detta är en stor del av ditt arbete. Att konstant sträva efter förbättringar avseende både produktivitet och kvalité är något som kännetecknar dig.
Vi bygger framtidens vårdcentral i Uddevalla och undrar om du vill vara med på den här resan glad och modig?
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i teamet.
Vi erbjuder
Ett stimulerande, omväxlande och utvecklande arbete.
Trevliga arbetskamrater och god stämning på arbetsplatsen.
Tydlig och närvarande ledning.
Ett nära samarbete med samtliga yrkesgrupper.
Fortlöpande utbildning och individuell utveckling.
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare, med 6 månaders provtjänstgöring.
Förmåner: Tjänstepension, friskvårdsbidrag
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi hoppas att du tycker det låter spännande och att du är nyfiken på att veta mer om oss. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
E-post: semir.f@fluddevalla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Undersköterska Uddevalla". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Familjeläkarna Uddevalla AB
(org.nr 559469-0124), https://familjelakarnauddevalla.se/
Västgötavägen 30 (visa karta
)
451 34 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Uddevalla Vårdcentral Kontakt
Semir Facic semir.f@fluddevalla.se Jobbnummer
9513010