Undersköterska till Fålhagen och Innerstaden hemvård
Uppsala kommun, Avd hemvård / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-01-23
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Är du utbildad undersköterska och vill vara del av en arbetsgrupp med fokus på kvalitetsarbete? Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för människor på riktigt. Vi erbjuder en omväxlande vardag där ingen dag är den andra lik, och där du får möjlighet att lära och utvecklas. Varmt välkommen med din ansökan!
Fålhagen och Innerstaden hemvård utgår från Kungsgatan 41 i Uppsala. Här arbetar vi tillsammans för att hjälpa och stödja våra brukare utefter deras individuella behov. Hos oss blir du en del av en kompetent arbetsgrupp där du får möjlighet att lära och att utvecklas.
Vi arbetar enligt modellen ram-tid där målet är hög kvalitet och kontinuitet för brukare, mer flexibilitet och bättre arbetsmiljö. Vi lägger stort fokus på kvalitetsarbete. Verksamheten tillämpar sex-veckors schema med tjänstgöring dag, kväll och helg.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Som undersköterska inom hemvården har du varierande arbetsuppgifter. Du har en viktig roll i direktkontakten med våra brukare där du ger personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i deras vardag. Du arbetar varje dag för att ge en god omvårdnad med stor hänsyn till brukarens individuella behov. Du utför även uppgifter delegerade från legitimerad personal och dokumenterar enligt socialtjänstlagen. Vår ambition är att du tillsammans med oss utvecklar verksamheten och dig själv i ett nära samarbeta med dina kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Det är meriterande om du har specialistundersköterskeutbildning eller har erfarenhet av arbete inom hemtjänsten. För att lyckas i rollen behöver du kunna cykla i alla väder. Arbetet kräver även att du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Som person ser du möjligheter i förändringar och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du arbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare tar du initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat. Sist men inte minst har du förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
Krav:
• utbildad undersköterska
• kunna cykla i alla väder
• goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Önskvärt:
• specialistundersköterskeutbildning
• erfarenhet av arbete inom hemtjänsten
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Veronica Lundblad, verksamhetschef, 018-727 51 71 eller Daniel Angesjö, verksamhetschef, 018-726 24 32.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-726 00 44.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
