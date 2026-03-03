Undersköterska till Ersta Susannahemmet i Segeltorp
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver totalt åtta äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
Susannahemmet är ett modernt vård- och omsorgsboende som öppnade 2022. Här erbjuder vi omsorg dygnet runt för personer med demenssjukdom eller somatiska sjukdomar. Boendet har 90 lägenheter fördelade på tio enheter och präglas av en trygg, hemtrevlig och personcentrerad vårdmiljö. I huset finns både förskola och bageri, och precis utanför väntar Långsjöns grönska - en miljö som inbjuder till rörelse, gemenskap och livskvalitet.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
I rollen som undersköterska har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, ledare och övriga omvårdnadspersonalen. Du och dina kollegor planerar arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Att skapa hemkänsla och en meningsfull vardag för de som bor hos oss är viktiga delar i arbetet. Vi fokuserar på personcentrerad omvårdnad, aktiviteter, omsorgsmåltid och kontaktmannaskap.
Annonsen avser en tjänst på 80%.
Vem är du?
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Du har ett stort intresse för människor och är trygg i dig själv. Vi ser också att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med dina kollegor och är noggrann i ditt arbete.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
• yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen * goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift * goda datorkunskaper.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Bozena Jansen, Enhetschef, bozena.jansen@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Kommunal Ersta diakoni, pvo.erstadiakoni.stockholm@kommunal.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
