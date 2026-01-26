Undersköterska till Ersta hemtjänst Stockholm väst
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-01-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers i Stockholm
, Huddinge
, Tyresö
, Täby
, Vallentuna
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Ersta hemtjänst är en del av Ersta diakoni och bedriver stöd och omsorg i vardagen för att våra kunder ska kunna fortsätta att bo hemma, i det ingår även gemensamma aktiviteter. Vi finns i Stockholm, Gävle och Sundsvall.
Vår enhet Stockholm väst ligger på Kungsholmen, där vi täcker tre geografiska områden; Norrmalm, Kungsholmen och Fredhäll, inklusive Essingeöarna.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Inom hemtjänsten är ingen dag den andra lik! Du hjälper till med det som våra kunder inte klarar av att utföra själv i vardagen på grund av fysiska, psykiska eller sociala omständigheter, och utifrån vad biståndsbeslutet säger. Det kan vara personlig omvårdnad, inköp av mat, städning, promenader eller andra sociala aktiviteter, eller att vara sällskap i samband med läkar- eller frisörbesök. Vår värdegrund "Se hela människan" genomsyrar allt vi gör.
Vem är du?
Det viktigaste är att du är intresserad av att arbeta med människor, har ett engagemang för ditt arbete och en drivkraft att utveckla och förbättra. Du ska vara samarbetsinriktad, flexibel och se ett gott bemötande och en respekt för andra människor som en självklarhet - oavsett om det handlar om medarbetare eller personer som du ska ge stöd åt.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska
kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift
kan cykla
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller annan äldreomsorg, men det är inget krav.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Sara Elvér, Verksamhetschef, sara.elver@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Abdulkader Osman, Kommunal, pvo.erstadiakoni.stockholm@kommunal.se
Sista dag att ansöka är 2025-02-11
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7090433-1808617". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers
, https://erstadiakoni.teamtailor.com
Bergsgatan 5B (visa karta
)
112 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
9705849