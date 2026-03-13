Undersköterska till Ersta Ednahemmet äldreboende i Nacka
Ideella Fören Ersta Diakonisällskap Med Firmaers / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2026-03-13
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver totalt nio äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
Ednahemmet har 60 lägenheter fördelat på två våningar och ligger nära natur och med en grönskande trädgård och ett eget orangeri i Hästhagen i Nacka. Hos oss blir du en del av en stark gemenskap där vi har roligt, stöttar och bryr oss om varandra. Vi som jobbar här har ett stort engagemang, är stolta över vårt arbete och gör skillnad varje dag. Även inom Ersta diakoni i stort har vi en stark gemenskap och strävar efter att varje dag leva upp till våra värderingar i såväl mötet med boende som i ledarskap och medarbetarskap.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
I rollen som undersköterska har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, ledare och övriga omvårdnadspersonalen. Du och dina kollegor planerar arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Att skapa hemkänsla och en meningsfull vardag för de som bor hos oss är viktiga delar i arbetet. Vi fokuserar på personcentrerad omvårdnad, aktiviteter, omsorgsmåltid och kontaktmannaskap.
Arbetstiden är förlagd på schema, dag och kväll samt helgarbete varannan helg (veckoarbetstiden är 37 timmar).
Tjänsten omfattar 83%.
Vem är du?
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Du har ett stort intresse för människor och är trygg i dig själv. Vi ser också att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med dina kollegor och är noggrann i ditt arbete.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har:
yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen
har tidigare erfarenhet av att arbeta på ett äldreboende
goda kunskaper i svenska i tal och skrift
goda datorkunskaper.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Klara Astros, Enhetschef Ednahemmet klara.astros@erstadiakoni.se
Madelene Dahl, Enhetschef Ednahemmet madelene.dahl@erstadiakino.se
Facklig kontaktperson: Kommunal Ersta diakoni, pvo.erstadiakoni.stockholm@kommunal.se
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
