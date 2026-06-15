Undersköterska till Ersta diakoni hemtjänst på Kungsholmen
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2026-06-15
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Om arbetsplatsen
Vår hemtjänst är en del av Ersta diakoni och bedriver stöd och omsorg i vardagen för att våra kunder ska kunna fortsätta att bo hemma. I uppdraget ingår även att bidra till social gemenskap och en meningsfull vardag. Vi finns i Stockholm, Gävle och Sundsvall.
Vår enhet Stockholm väst ligger på Kungsholmen, där vi täcker tre geografiska områden; Norrmalm, Kungsholmen och Fredhäll, inklusive Essingeöarna.
På Ersta diakoni ser vi omsorg som en kompetens. Vi vet att god omsorg kräver både yrkeskunskap och medmänsklighet. Därför arbetar vi för att ge våra medarbetare rätt förutsättningar att använda sin kompetens, utvecklas i sitt yrke och göra skillnad för de människor vi finns till för.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi också en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
Inom hemtjänsten är ingen dag den andra lik. Som undersköterska bidrar du med viktig yrkeskompetens i mötet med våra kunder. Du hjälper till med det som de inte klarar av att utföra själva i vardagen på grund av fysiska, psykiska eller sociala omständigheter och utifrån vad biståndsbeslutet säger. Det kan handla om personlig omvårdnad, inköp av mat, städning, promenader och andra sociala aktiviteter eller att vara sällskap i samband med läkar- eller frisörbesök.
Arbetet handlar också om att skapa trygghet, uppmärksamma behov och anpassa stödet utifrån varje persons situation. Vår värdegrund "Se människan" genomsyrar allt vi gör och vägleder oss i mötet med både kunder, anhöriga och kollegor
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och känner stolthet över ditt yrke. Du förstår att god omsorg bygger på både kunskap och relationer och vill använda din kompetens för att göra skillnad i människors vardag.
Det viktigaste är att du har ett engagemang för ditt arbete och en drivkraft att utveckla och förbättra. Du ska vara samarbetsinriktad, flexibel och se ett gott bemötande och en respekt för andra människor som en självklarhet – oavsett om det handlar om kollegor, kunder eller anhöriga.
Du delar Ersta diakonis värdegrund om att se människan och våra värdeord professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska
kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift
kan cykla
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller annan äldreomsorg, men det är inget krav.
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Kontaktperson: Sara Elvér, Verksamhetschef, sara.elver@erstadiakoni.se
Facklig kontaktperson: Abdulkader Osman, Kommunal, pvo.erstadiakoni.stockholm@kommunal.se
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7906047-2052365". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ersta Diakonisällskap
, https://erstadiakoni.teamtailor.com
Bergsgatan 5B (visa karta
)
112 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Ersta diakoni Jobbnummer
9963299