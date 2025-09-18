Undersköterska till Enlidens vård- och omsorgsboende i Norra Kalmar
2025-09-18
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kalmar kommun har en äldreomsorg i nationell framkant. Kalmar kommun ska vara drivande när det gäller nya idéer, samverkan och ständigt förbättringsarbete med omsorgstagarna i centrum. Tillsammans gör vi Kalmars vård och omsorg ännu bättre dygnet runt.
Arbetsuppgifter
Vill du jobba med ett härligt gäng på Enlidens vård- och omsorgsboende?
Hos oss får du ett lärorikt, utvecklande och roligt jobb. Du kommer att vara en förlängd arm för de äldre och får möjlighet att hjälpa där det verkligen behövs, inget dygn är den andra lik.
Genom ett processorienterat arbetssätt skapar vi tydliga strukturer och flöden i vår verksamhet med omsorgstagaren i fokus. Vi bygger vår verksamhet på ett tvärprofessionellt förhållningssätt där vi vill att du ska ha möjlighet att vara med och påverka.
I arbetet som undersköterska ingår att planera stöd, omsorg och service för våra äldre. Du kommer även arbeta utifrån genomförandeplaner som upprättas i samråd med den enskilde och dennes företrädare. Tillsammans med omsorgstagaren deltar du i aktiviteter, både individuella och i grupp. I uppdraget ska du kunna utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Vi värdesätter också god förmåga att lyssna in omsorgstagarens behov och att kommunicera det till kollegor på enheten.
Enlidens vård-och omsorgsboende ligger i Rockneby samhälle och består av 18 lägenheter. Vi är en arbetsgrupp på drygt 25 personer, som alla har ett nära samarbete över hela dygnet.Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska alternativt utbildad specialistundersköterska. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom äldreomsorgen och jobbat med social aktivitet.
Vi ser att du har en god kommunikativ förmåga, lätt för att samverka och bygga goda relationer, då en stor del av arbetet innebär att skapa trygghet och kontakt med våra omsorgstagare, deras anhöriga och andra professioner. Goda relationer blir också av vikt då vi på Enlidens vård- och omsorgsboende har ett nära samarbete med frivilligorganisationer, skolor och träffpunkt.
Vi är i en digitaliseringsutveckling vilket kräver god datorvana i olika system och att du vill vara med och driva ett innovativt utvecklingsarbete.
Vi söker dig som är positiv, ansvarstagande och har en förmåga att anpassa dig efter nya förutsättningar. Du behöver ha körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi arbetar med löpande rekrytering och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Välkommen med din ansökan!
För att kunna komma i fråga för en anställning inom omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun behöver du lämna ett aktuellt utdrag ur polisens belastningsregister. Det finns att hämta på polisens webbplats. Utdraget heter HVB-hem.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
