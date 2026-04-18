Undersköterska till Edö Farsta Strand dag /kväll/ helg sommarvikariat
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vår del av staden ligger mellan sjöarna Drevviken och Magelungen. Här arbetar Farsta stadsdelsförvaltning, 1400 engagerade medarbetare som nu behöver en ny kollega. Hos oss får du nära till både tunnelbana och pendeltåg, butiker och restauranger. Och nära till ett bad på sommaren och långfärdskridskor på vintern.
Stockholms stad, Farsta stadsdelsförvaltning, Edö vård- och omsorgsboende
Edö vård- och omsorgsboende ligger i Farsta och erbjuder vård och omsorg till äldre personer med både somatiska behov och demenssjukdom. Verksamheten arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt där den enskildes behov, trygghet och värdighet står i fokus.
Vi erbjuder
Vi söker nu undersköterskor för vid behov-anställning till våra demensinriktade avdelningar, vikariat under semesterperioden. Vi ser gärna att du kan börja arbeta omgående.
Din roll
Som undersköterska arbetar du med att ge stöd, omsorg och service till äldre personer utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Arbetet innebär bland annat att
ge personlig omvårdnad och stöd i vardagliga aktiviteter
arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt
bidra till en trygg och meningsfull vardag för de boende
dokumentera enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner
samarbeta med kollegor samt legitimerad personal
Arbetet kräver ett professionellt bemötande och ett gott samarbete i arbetsgruppen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
är utbildad undersköterska
har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
har erfarenhet av dokumentation
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom demensvård.Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du har ett gott bemötande och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inkl. arbete i deras hem, behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret. Vid ledande eller kritisk befattning kan även utdrag ur belastningsregistret bli aktuellt. Utdraget skickas digitalt till arbetsgivaren vid begäran och ska inte vara äldre än sex månader från utfärdandedatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Storforsplan 36, plan 11, Farsta centrum (visa karta
)
123 22 FARSTA Arbetsplats
Stockholms stad, Farsta , Äldreomsorg, Vård- och omsorgsboende, Edö Kontakt
Carina Lemon Allstrin 0850818234 Jobbnummer
9862543