Undersköterska till Din kommunala hemtjänst - gör skillnad varje dag
Umeå kommun / Undersköterskejobb / Umeå Visa alla undersköterskejobb i Umeå
2026-07-10
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Som undersköterska gör du skillnad i människors vardag varje dag. Genom ditt bemötande, din kunskap och ditt engagemang bidrar du till trygghet, självständighet och livskvalitet för äldre personer i Umeå. Nu växer Din kommunala hemtjänst och vi söker fler undersköterskor som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss.
Din kommunala hemtjänst finns i hela Umeå kommun. Varje dag möter vi människor med olika behov, önskemål och livssituationer. Vårt uppdrag är att ge trygg, respektfull och omtänksam omsorg som gör det möjligt för äldre att leva ett självständigt liv i sitt eget hem.
Hos oss får du:
en trygg och långsiktig arbetsgivare
förmåner som anställd (läs mer här: Våra förmåner - Umeå kommun)
en god introduktion och stöd i din yrkesroll
närvarande chef och engagerade kollegor
möjlighet att utvecklas inom yrket
ett arbete där du varje dag gör skillnad för andra människor
Vi vet att god omsorg skapas av medarbetare som känner sig trygga, delaktiga och uppskattade. Trots att vi är en stor organisation arbetar vi i mindre arbetsgrupper där du lär känna både kollegor och de personer du stöttar. Det ger goda förutsättningar för kontinuitet, samarbete och nära ledarskap.Publiceringsdatum2026-07-10Arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du nära äldre personer i deras egna hem. Du utgår från ett geografiskt område tillsammans med dina kollegor, där ni utifrån planering börjar arbetspasset med att samordna dagens arbete.
Arbetsuppgifterna varierar utifrån individens behov och kan bland annat innebära:
personlig omvårdnad
stöd vid måltider
städ
social samvaro och stöd i vardagen
läkemedelshantering
dokumentation
Du kommer även att vara fast omsorgskontakt för några av de personer som vi stöttar, vilket innebär ett särskilt ansvar för kontinuitet, delaktighet och trygghet.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som möter människor med respekt, lyhördhet och omtanke. Det är meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete inom hemtjänst.
Du är trygg i dig själv, samarbetar gärna med andra och har förmåga att anpassa ditt arbetssätt utifrån varje persons unika behov. Du bidrar till ett gott arbetsklimat och vill vara med och utveckla en omsorg med hög kvalitet.
Du har goda kunskaper i det svenska språket, både gällande tal och skrift. Du har också B-körkort och/eller kan cykla. Övrig information
Denna annons gäller tjänster för arbete dag/kväll och helg, heltid eller natt och helg, heltid. Om du blir aktuell utifrån din ansökan kommer vår rekryteringsenhet att informera dig om var det just nu finns lediga tjänster hos oss. Söker du extrajobb är du välkommen att söka i vår extrajobbsannons som du hittar på umea.se/ledigajobb.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Urval och intervjuer sker löpande. Vi ser framemot kontakt med dig - skicka in din ansökan redan idag!
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev. Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan. Vi kontrollerar ID-handling på de kandidater som vi intervjuar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Umeå kommun
Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med över 13 000 viktiga medarbetare. Vår organisation är indelad i nio förvaltningar och tillsammans jobbar vi för att Umeå ska växa med omtanke. Vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Tillsammans med oss får du jobba i samhällsviktiga uppdrag där du bidrar till att Umeå fortsätter vara tryggt, säkert och roligt.
Umeå är norra Sveriges största stad med ett rikt utbud av upplevelser och möjligheter. Vi är en förenings- och kulturstad som erbjuder ett rikare liv även utanför jobbet. Här kan du ta del av hur det är att leva och bo i Umeå: Flytta - Umeå kommun
Vi ska bli fler och därför söker vi kanske just dig? Vill du också mer? Vi erbjuder schyssta villkor, bra förmåner och goda utvecklingsmöjligheter för ett livslångt lärande, samt jobb som är viktiga för alla dem som lever och verkar här. Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Umeå Kommun
(org.nr 212000-2627), http://www.umea.se/ledigajobb
Skolgatan 31 A (visa karta
)
901 84 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Äldreomsorg, Din kommunala hemtjänst Kontakt
Helena Rönngren, Kommunal umea.vasterbotten@kommunal.se 010-4429662 Jobbnummer
9999821