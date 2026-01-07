Undersköterska till demensavdelning på Liljeforstorg 4
Forenede Care AB / Undersköterskejobb / Uppsala
2026-01-07
Vi välkomnar nu dig som är undersköterska med intresse för demens till vårt hemtrevliga äldreboende Liljeforstorg 4!
I rollen som undersköterska hos oss på Forenede Care arbetar du med att ge god omsorg, service och vård till våra boende. Hos oss gör du skillnad varje dag samtidigt som du har kul på jobbet. Tillsammans med kunniga och engagerade kollegor är du med och formar framtidens äldreomsorg. Liljeforstorg 4 är ett särskilt boende med inriktning på demens, omvårdnad och socialpsykiatri och har 70 platser. Vi är Silviacertifierade sedan 2015. Liljeforstorg äldreboende ligger i stadsdelen Gränby/Salabacke nära centrala Uppsala. Du tar dig enkelt hit med både buss och cykel. Vi är ett boende i egen regi sedan 2012 och arbetar på uppdrag av Uppsala kommun.
Hos oss blir du en del av en positiv och lärande kultur med chefer som stöttar och utvecklar dig i din roll som undersköterska och i din utveckling på Forenede Care. Du är vår viktigaste resurs och är med och växer tillsammans med oss.
I tjänsten som undersköterska arbetar du med vård och omsorg utifrån kundens önskemål, i enlighet med biståndsbeslut och alltid med stort fokus på kvalitet. Du arbetar exempelvis med att hjälpa till med personlig hygien, förberedelser och servering av måltider, svara på larm och att finnas där som socialt umgänge. Det sociala umgänget är en viktig del av vårt arbete för att alla våra boende ska få leva livet, hela livet. Det kan handla om alltifrån att samtala, spela spel, åka på utflykt, ta en cykeltur eller hitta på någon rolig aktivitet tillsammans. Du arbetar även med delegerande arbetsuppgifter från legitimerad personal i form av läkemedelshantering och träning.
Beskrivning av tjänsterna
Vi söker just nu en kollega med tjänstgöringsgrad 85%. Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar provanställning på 6 månader.Schemalagd arbetstid dag/kväll/helg. Tillträde enligt överenskommelse.
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Ett intyg från Socialstyrelsen som undersköterska
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vi ser det även som meriterande ifall du har specialistutbildning inom demens och tidigare erfarenhet inom äldreomsorg och demensvård.
För att trivas i tjänsten är du engagerad och bryr du dig om dina medmänniskor samtidigt som du är bra på att skapa goda relationer och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Innan vi erbjuder anställning får du visa ett oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. Vi efterfrågar även ett giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som undersköterska får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 7400 medarbetare.
Vi är det familjeägda företaget där människor får göra skillnad och samtidigt må bra och ha kul på jobbet. Vi har varit verksamma i Sverige sedan 1998 och vi vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Du ges därför goda utvecklingsmöjligheter så att du kan växa med oss.
På Forenede Care bryr vi oss om varandra med fokus på trivsel, engagemang och arbetsglädje. Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete.
Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och bedriver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, för samhälle och för vår framtid så kommer du känna dig hemma hos oss på Forenede Care.
Sista ansökningsdag 2026-02-15Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://forenadecare.teamtailor.com
Liljefors torg 4
754 31 UPPSALA
