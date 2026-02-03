Undersköterska till demensavdelning på Bompabackens äldreboende
Malung-Sälens Kommun / Undersköterskejobb / Malung-Sälen Visa alla undersköterskejobb i Malung-Sälen
2026-02-03
, Vansbro
, Mora
, Älvdalen
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malung-Sälens Kommun i Malung-Sälen
, Gotland
eller i hela Sverige
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!Publiceringsdatum2026-02-03Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av att ge omsorg, hjälp och stöd till våra boende på demensavdelningen på Bompabackens äldreboende. Som undersköterska är du en del av det dagliga arbetet för att individen ska upprätthålla goda levnadsvillkor utifrån olika förutsättningar och behov. Du ska samverka och arbeta lösningsfokuserat för att tillmötesgå den enskilde utan att inskränka på dennes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande.
En stor del av tjänsten innefattar traditionellt vård- och omsorgsarbete.
Uppdraget kan bestå av att:
• verka för social gemenskap och sysselsättning
• vara behjälplig vid personlig omvårdnad som tex dusch, toalettbesök, hjälp med mat osv
• dokumentera och hantera läkemedel (delegationstest görs vid anställningen)
• planera och genomföra aktiviteter i vardagen
• vägleda och stödja den enskilde i ett levnadssätt som förebygger ohälsa, bl.a. utifrån kost, fysisk aktivitet och social stimulans
• arbeta pedagogiskt
Arbetet är förlagt dagtid mellan ca. 07:00-21:30. Du jobbar dag eller kväll samt varannan helg. Vi har ett fast grundschema.
Vi kan erbjuda stor variation i arbetet då vår verksamhet består av en demensavdelning, ett säbo och en hemtjänstgrupp. Vi arbetar över avdelningsgränserna vid behov och vi arbetar även med resurspass.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska. Vi ser att ett gott bemötande, förmåga att arbeta självständigt och en vilja att göra skillnad för andra som viktiga egenskaper. Du behöver även behärska det svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder dig bland annat:
* En trygg och engagerad arbetsplats där din insats gör skillnad varje dag.
* Kompetensutveckling och stöd av erfarna kollegor.
* En chans att bli en del av vår gemenskap i Malung-Sälens kommun!
Vi rekryterar löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Tillsammans gör vi skillnad!
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303624". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malung-Sälens kommun
(org.nr 212000-2148), https://www.youtube.com/watch?si=tjtFJyx27TaFndW1&v=lqD_yyd2CIU&feature=youtu.be Arbetsplats
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun Kontakt
Enhetschef Bompabacken
Camilla Lind camilla.lind@malung-salen.se 0280-187 40 Jobbnummer
9718949