Undersköterska till Dagvård och intensiv öppenvård för vuxna på SCÄ
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2026-06-16
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Är du utbildad undersköterska och har erfarenhet och intresse för patienter med ätstörningsproblematik? Vill du arbeta med att stötta denna patientgrupp i måltidssituationer enligt metod i KBT-E, både på kliniken och planera för måltider i hemmet. Då är det här en tjänst för dig!
Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ) är en av de största specialistklinikerna i världen för patienter med ätstörningar och tar emot patienter i alla åldrar.
Vi har en väl utvecklad verksamhet med digital vård, öppenvård, intensiv öppenvård, dagvård, heldygnsvård och nationell högspecialiserad vård för både vuxna, barn och ungdomar. Idag är vi närmare 300 anställda. Vår öppenvård och dagvård finns på Södermalm och vår heldygnsvård på Danderyds sjukhus.
Läs gärna mer om vår verksamhet här.
Dagvård och intensiv öppenvård vuxna, behandlar patienter från 16 år med olika ätstörnings diagnoser, ofta med psykiatrisk komorbiditet. Behandling utgår från en evidensbaserad kognitiv beteendeterapi anpassad till ätstörningar (KBT-E). Behandlingen är tidsbestämd och utgår från de olika faserna i KBT-E som innefattar individuella samtal och gruppbehandlingar för våra patienter.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete där du får goda möjligheter att bedriva evidensbaserad vård. Du får utbildning i våra metoder och sedan efterföljande handledning utifrån metod och patientarbete. Vi bedriver ett kontinuerligt förbättrings- och utvecklingsarbete för att bli så bra vi kan i våra yrkesroller och därmed kunna erbjuda våra patienter den bästa vården. På vår enhet arbetar psykologer, psykoterapeuter, kuratorer och läkare samt din närmsta kollega som kommer att vara din mentor under din första tid hos oss. Vi är ett engagerat arbetslag i olika åldrar som ser fram emot en ny kollega!
Arbetsuppgifter:
Stort fokus ligger på måltidsituationerna där du kommer att vara måltidsstöd för patienterna. Här jobbar vi med så symtomfri miljö avseende ätstörningar som möjligt och din uppgift är att stötta patienterna enligt metod i KBT-E.
Du kommer även ha återkommande/veckovisa samtal med patienterna (i fas 1 och 2) gällande måltidsplanering för att stötta och planera för måltider i hemmet.
Du deltar vid veckoutvärdering/teamkonferenser tillsammans med patient, läkare och ansvarig behandlare. Inför teamkonferens hjälper du till med vikttagning.
Du ansvarar för att behandlingsmaterial finns tillgängligt. Du har en "öppen dörr" och finns tillgänglig för patienterna på enheten.
Du kommer även att delta i behandlingskonferenser, metodutveckling, planeringsdagar och APT tillsammans med övrig personal på enheten.
Kvalifikationer:
Du är utbildad undersköterska med intyg om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
Tidigare erfarenhet av arbete inom psykiatrin och med patienter med ätstörningar är ett krav.Publiceringsdatum2026-06-16Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som vill ha ett stimulerande arbete och vill utveckla såväl verksamheten som dig i din profession. Du har ett tydligt intresse för evidensbaserad vård, har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och tycker om att arbeta i team. Du är kommunikativ, tydlig och förtroendeingivande. För oss är det viktigt att du är empatisk och trygg i att möta människor med psykiatrisk problematik.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Våra förmåner:
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård upp till högkostnadsskyddet, extra ersättning vid föräldraledighet, avtalspension samt försäkringar. Vi tillämpar även flextid, friskvårdstimme samt 5000kr i friskvårdsbidrag/kalenderår.
Läs mer om vårt arbetsgivarerbjudande här.
Bifoga gärna bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen i din ansökan.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan redan idag!
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
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Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Psykiatri, Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ) Kontakt
Enhetschef
Jessica Drangeus 073-0524159 Jobbnummer
9964958