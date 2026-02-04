Undersköterska till City- och Varla hemtjänst i Kungsbacka kommun
2026-02-04
Vi på City- och Varla hemtjänst söker nu nya kollegor till våra enheter.
Vi ligger nära Kungsbacka station med god kommunikation, med en resa som tar 21 minuter från Göteborg och 26 minuter från Varberg.
Är du utbildad eller studerande undersköterska och älskar att arbeta med människor och har ett stort engagemang för att göra vardagen lite bättre för våra omsorgstagare? Då är det här tjänsten för dig! Sök idag!
Rollen som Undersköterska hos oss
I Kungsbacka vill vi att man ska få leva livet fullt ut och för oss i hemtjänsten och vårds- och omsorgsboenden innebär det att med lyhördhet och stort engagemang ge varje omsorgstagare, vård och omsorg utifrån beviljade beslut och utifrån individens behov. Det innebär att vi har ett starkt fokus på de vi är till för samtidigt som vi arbetar tillsammans och med närhet till varandra.
Som medarbetare inom hemtjänsten arbetar du enligt schema både dag, kväll och helg. Vårt arbetsfält möjliggör att vi både cyklar, går och kör bil för att ta oss till våra kunder, vilket skapar förutsättningar för en omväxlande miljö. För att kunna utföra ditt arbete har du tillgång till tjänstebil och/eller cykel, egen arbetstelefon och arbetskläder.Publiceringsdatum2026-02-04Profil
Som person är du tillmötesgående i ditt bemötande och lyhörd till din omgivning. Du skapar såväl nya kontakter som underhåller dina nuvarande arbetsrelationer. Du ansvarar och driver ditt arbete framåt och levererar resultat samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du ser möjligheter i förändringar, tar egna initiativ och kommer med nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som:
- är utbildad eller studerande undersköterska
- uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet
- innehar B-körkort
Läs gärna mer om osshttps://kungsbacka.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar-och-namnder/forvaltningar/forvaltningen-for-vard--omsorg
Vårt erbjudande och övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning med tillsättning enligt överenskommelse.
Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Inom Förvaltningen för Vård & omsorg anställds samtliga medarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende på 100% sysselsättningsgrad men medarbetare har möjlighet att gå ner till önskad sysselsättningsgrad utifrån verksamhetens behov. Schemat innefattar pass dag, kväll samt varannan helg.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Den typ av registerutdrag som ska begäras är Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Bakgrundskontroller kan komma att genomföras innan anställning.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel.
Vid anställning som undersköterska behöver du därför uppvisa ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Ansök gärna redan nu om du inte redan har. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/utbildad-i-sverige/
Söker du jobb som timvikarie? Sök här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen/visning-av-tjanst?jobId=889410&category=null&sort=null&u=https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/lediga-jobb-i-kommunen
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss är du välkommen att kontakta oss eller läs mer på vår hemsida här: https://kungsbacka.se/foretagande-och-jobb/jobb/att-jobba-hos-oss?mark=jobba+hos+oss
Intresserad?
Kul! Varmt välkommen med din ansökan senast 18 februari. Urval och intervjuer sker löpande.
I din ansökan ska du endast bifoga ditt CV och tillsammans med det kommer du besvara ett antal frågor som blir en del i vår urvalsbedömning.
Individuell lönesättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/35". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsbacka kommun
(org.nr 212000-1256) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
David Gholizadeh, enhetschef City 0300-838158
