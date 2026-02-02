Undersköterska till Centrum norrs hemtjänst - Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Varberg Visa alla undersköterskejobb i Varberg
2026-02-02
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Varbergs kommun, Socialförvaltningen i Varberg
, Mark
eller i hela Sverige
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vill du arbeta med något som verkligen betyder något på riktigt? Hos oss får du en viktig roll i att ge stöd, trygghet och livskvalitet till människor i olika livssituationer. Vi söker dig som vill göra skillnad i människors vardag och samtidigt vara en del av en professionell och omtänksam verksamhet.
Som undersköterska arbetar du med att ge omsorg och socialt stöd till personer som är i behov av våra tjänster. Du arbetar utifrån individuella genomförandeplaner och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp insatser som främjar individens självständighet, trygghet och välbefinnande.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
• Personlig omvårdnad och stöd i det dagliga livet
• Hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering
• Dokumentation i digitala system
• Stöd till anhöriga och samverkan med kollegor och andra professioner
Arbetet är förlagt både dagtid, kvällar och helger, beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
Som undersköterska behöver du ha en kombination av yrkeskunskap, ansvarstagande och ett respektfullt bemötande. Du trivs med att samarbeta men är också trygg i att arbeta självständigt. Ditt engagemang och din lyhördhet för andra människors behov är avgörande för att lyckas i rollen.
Vi ser också att du har:
• Godkänd undersköterskeutbildning med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• Förmåga att cykla i tjänsten mellan brukare
Erfarenhet av äldreomsorg är meriterande.
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du bidrar till att stärka människors livssituation varje dag. Välkommen att söka tjänsten som undersköterska och bli en del av vårt viktiga arbete.
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
(org.nr 212000-1249) Arbetsplats
Varbergs kommun, Socialförvaltningen Kontakt
RekryteringSoc rekryteringSOC@varberg.se 0702204434 Jobbnummer
9716211