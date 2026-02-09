Undersköterska till Capio hemsjukvård Sommarvikariat 2026 Södertälje/Vårby
Capio Sverige AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-09Om företaget
Hemsjukvården växer och allt fler kan få vård i hemmet. Hos oss arbetar vi med basala hälso- och sjukvårdsinsatser hos våra patienter. Vi utför uppdrag för Region Stockholm och privata aktörer kvällar och helger.
Nu startar årets sommarrekrytering till våra kontor i Södertälje och Vårby! Vi söker engagerade undersköterskor som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du främst kvällar och helger, vilket ger dig friheten att njuta av dina sommardagar.
Din roll
Som undersköterska inom basal hemsjukvård utför du grundläggande sjukvårdsinsatser i patienters hem. Du utgår alltid från ett av våra kontor i antingen Södertälje eller Vårby, patienterna bor inom hela primärvårdsområde sydväst.
Exempel på arbetsuppgifter:
Administrera läkemedel
Kontrollera blodsocker & ge insulin
Sårvård och omläggning
Stomivård
Sondmatning
Arbetspassen är förlagda till kvällar, helger och röda dagar. Du dokumenterar i TakeCare och planerar arbetspassen med hjälp av Epsilon. Du tar dig runt till patienterna med våra bilar. Bakom dig har du ett härligt team med sjuksköterskor, administratörer och koordinatorer som hjälper att se till så passen flyter på bra
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att utvecklas som undersköterska med ansvar och stöd från erfarna kollegor. Vi värnar om god arbetsmiljö och ger dig rätt förutsättningar att lyckas.
Vi erbjuder:
Ansvarsfullt och flexibelt arbete
Kompetensutveckling via våra kliniska utbildningar i hemsjukvård med intyg som styrker din kompetens och som ger dig nytta i din yrkesroll.
Schemalagd tid för kontinuerlig utveckling
Trygg anställning med kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Välplanerad introduktion samt möjlighet till vidareutbildning via vår interna Academy
Om dig
Vi söker dig som är:
Utbildad undersköterska
Har erfarenhet av att arbeta med delegerade uppgifter, främst läkemedel och insulin
Ansvarsfull, engagerad, samarbetar väl och har starkt fokus på patientsäkerhet
Har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
Kan arbeta minst 6 veckor under perioden juni-augusti
Har B-körkort (krav för tjänsten)
Meriterande om du har erfarenhet av hemsjukvård
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Sommarvikariat, med arbete förlagt till kvällar, helger och röda dagar.
Vill du veta mer? Sök redan idag och bli en del av vårt härliga team i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7197420-1832528". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Vårby allé 14 (visa karta
)
143 40 VÅRBY Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9732701