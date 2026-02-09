Undersköterska till Capio hemsjukvård Sommarvikariat 2026 Södertälje/Vårby

Capio Sverige AB / Undersköterskejobb / Stockholm
2026-02-09


Publiceringsdatum
2026-02-09

Om företaget
Hemsjukvården växer och allt fler kan få vård i hemmet. Hos oss arbetar vi med basala hälso- och sjukvårdsinsatser hos våra patienter. Vi utför uppdrag för Region Stockholm och privata aktörer kvällar och helger.
Nu startar årets sommarrekrytering till våra kontor i Södertälje och Vårby! Vi söker engagerade undersköterskor som vill bli en del av vårt team. Hos oss arbetar du främst kvällar och helger, vilket ger dig friheten att njuta av dina sommardagar.
Din roll
Som undersköterska inom basal hemsjukvård utför du grundläggande sjukvårdsinsatser i patienters hem. Du utgår alltid från ett av våra kontor i antingen Södertälje eller Vårby, patienterna bor inom hela primärvårdsområde sydväst.
Exempel på arbetsuppgifter:

Administrera läkemedel

Kontrollera blodsocker & ge insulin

Sårvård och omläggning

Stomivård

Sondmatning

Arbetspassen är förlagda till kvällar, helger och röda dagar. Du dokumenterar i TakeCare och planerar arbetspassen med hjälp av Epsilon. Du tar dig runt till patienterna med våra bilar. Bakom dig har du ett härligt team med sjuksköterskor, administratörer och koordinatorer som hjälper att se till så passen flyter på bra
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjlighet att utvecklas som undersköterska med ansvar och stöd från erfarna kollegor. Vi värnar om god arbetsmiljö och ger dig rätt förutsättningar att lyckas.
Vi erbjuder:

Ansvarsfullt och flexibelt arbete

Kompetensutveckling via våra kliniska utbildningar i hemsjukvård med intyg som styrker din kompetens och som ger dig nytta i din yrkesroll.

Schemalagd tid för kontinuerlig utveckling

Trygg anställning med kollektivavtal

Friskvårdsbidrag

Välplanerad introduktion samt möjlighet till vidareutbildning via vår interna Academy

Om dig
Vi söker dig som är:

Utbildad undersköterska

Har erfarenhet av att arbeta med delegerade uppgifter, främst läkemedel och insulin

Ansvarsfull, engagerad, samarbetar väl och har starkt fokus på patientsäkerhet

Har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.

Kan arbeta minst 6 veckor under perioden juni-augusti

Har B-körkort (krav för tjänsten)

Meriterande om du har erfarenhet av hemsjukvård

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor
Sommarvikariat, med arbete förlagt till kvällar, helger och röda dagar.
Vill du veta mer? Sök redan idag och bli en del av vårt härliga team i sommar!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7197420-1832528".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Vårby allé 14 (visa karta)
143 40  VÅRBY

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
9732701

