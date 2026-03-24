Undersköterska till Capio Hemsjukvård i Södertälje & Vårby
2026-03-24
Vill du arbeta inom hemsjukvården i Södertälje/Vårby?
Trivs du med tempo i arbetet och vill utvecklas i din roll som undersköterska så ska du söka dig till oss!
Hemsjukvården växer och möjligheten att få vård hemma ökar. På Capio Hemsjukvård utför vi basala hälso- och sjukvårdsinsatser i våra patienters hem. Vi arbetar på uppdrag från Region Stockholm och privata aktörer och våra insatser sker under kvällar, helger och nätter. Vår intention är att skapa en trygg och tillgänglig vård för patienterna och som medarbetare på Capio Hemsjukvård krävs stort engagemang och ansvarstagande. Patientens delaktighet och vår lyhördhet är två viktiga grundpelare där varje möte är unikt.
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi oss av Hubert, ett AI-baserat verktyg där du får genomföra ett kortare kunskapsprov kopplat till rollen.
Vi erbjuder dig:
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Schemalagd kompetensutvecklingstid
Friskvård
Kompetensutveckling via våra kliniska utbildningar
Arbetsuppgifter Som undersköterska hos oss kommer du att utföra basal hemsjukvård i våra patienters hem. Vi arbetar när vårdcentralerna är stängda så arbetstiderna är därmed förlagda på kvällar, helger och röda dagar. Arbetsuppgifterna är delegerade från sjuksköterska och inkluderar bland annat att ge läkemedel, ta blodsocker och ge insulin, lägga om sår, omvårdnad av stomier samt sondmatning. Du dokumenterar i TakeCare och använder Epsilon som arbetsredskap. Arbetet innebär mycket bilkörning och du utgår från vårt kontor i Vårby och Södertälje.
Kvalifikationer Vi söker dig som: * Är utbildad undersköterska * Har körkort och god körvana * Har haft delegering på läkemedel och insulin
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom hemsjukvården.
Vi ser även att du har en god samarbetsförmåga, är ansvarsfull och har ett stort engagemang i ditt arbete. Vi vill att du alltid arbetar för en god och patientsäker vård. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Villkor Som medarbetare hos oss är du vår viktigaste resurs och därför erbjuder vi vår interna Academy som är en utbildning för undersköterskor. Vi har regelbundna arbetsplatsträffar och i schemat ingår kompetensutvecklingstid.
I och med att undersköterska blev en skyddad yrkestitel från och med 1 juli 2023 kan du komma att anställas under en annan titel fram till dess att du visat upp intyg. Du kan ansöka på socialstyrelsen om du inte redan gjort det genom att klicka på länken. https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Rekryteringsprocessen När du ansökt kommer du ta del av Aon testverktyg där du kommer att genomföra två tester varav ett kunskapstest och ett personlighetstest. Vänligen håll utkik i er mejlkorg och skräppost för att ta del av testerna. Rekrytering sker löpande med sedvanlig rekryteringsprocess samt kunskapsprov.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Vårby allé 14 (visa karta
)
143 40 VÅRBY
9817524