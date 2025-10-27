Undersköterska till Capio Artro Clinic Ortopedisk mottagning
Capio Sverige AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
Beskrivning
På vår mottagning på Sophiahemmet är vi ett team på 16 personer med olika professioner. Vi söker en driven och flexibel undersköterska till vårt team. Vi strävar efter att vara en glädjefylld arbetsplats med högt i tak och gott samarbete.
Arbetsuppgifter
Ditt arbete som legitimerad undersköterska innebär sedvanligt mottagningsarbete med främst administrativa arbetsuppgifter såsom hantering av remisser, journalkopior, chatt, telefon samt diverse bokningar i olika system.
I arbetet ingår såromläggning och kontroller efter operation på vår sårmottagning samt att assistera läkare inne på mottagningsrummet. Vi bemannar även vår EKG-mottagning vid behov.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad undersköterska som tycker om att arbeta både i team och självständigt. Du brinner för att ge våra patienter den bästa tänkbara vården. Erfarenhet inom mottagning, ortopedi och sårvård är meriterande.
Vår verksamhet, som ständigt är under utveckling, kräver att du är en flexibel, effektiv och stresstålig person som gillar utmaningar. Du ska vara trygg i dig själv, vara prestigelös och ha ett glatt humör och kunna peppa dina kollegor. Du skall vara lösningsbenägen och se möjligheter istället för problem. Du behöver ha en stor tilltro till teamarbete som är av yttersta vikt i vårt dagliga arbete där vi alla hjälper varandra efter behov.
Du har bevis på skyddad yrkestitel, undersköterska.
Du har god svenska i tal och skrift och kan föra samtal på engelska.
Vi strävar alltid efter att varje enskild patient ska få ett kompetent och trevligt bemötande och att de ska lämna vår klinik med en känsla av oerhört professionellt omhändertagande. Vi följer regelbundet upp detta för att hålla en mycket god omvårdnad av alla patienter.
Arbetstider är måndag-fredag med ledigt röda dagar. Vi tillämpar provanställning 6 månader.
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
3000 kr i friskvårdsbidrag
Tillgång till gym och gruppträningspass på arbetsplatsen
Internutbildning och möjlighet att gå externa kurser
Inflytande och delaktighet i verksamheten
God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Frukost varje dag
Flexibla arbetsförutsättningar
Gott samarbete och effektiva flöden
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras
Vi hoppas att vi har gjort dig nyfiken på att veta mer om oss och vad vi kan erbjuda dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), http://www.capio.se Arbetsplats
Capio Kontakt
Ann-Louise Varg ann-louise.varg@capio.se 070-0028281 Jobbnummer
9575625