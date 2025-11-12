Undersköterska till Bollegårdens Äldreboende
2025-11-12
Vill du arbeta i en verksamhet där brukaren står i centrum och där du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll? Bollegårdens äldreboende söker nu en driven undersköterska till en av våra somatiska avdelningar. Hos oss arbetar du i en trivsam, professionell miljö med nära och coachande ledarskap.
Unga, expansiva Bollebygd är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. I kommunen är vi cirka 650 medarbetare och vi har några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god vård och omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.
I Bollebygd bor knappt 10 000 invånare. Endast 30 minuter från Göteborg, Borås och Alingsås ligger Bollebygd geografiskt bra till. Kommunen har ett rikt friluftsliv med skidbacke, vackra vandringsleder och golfbana i herrgårdsmiljö. Bollebygd har välutvecklade verksamheter med bra kvalitet och ett rikt näringsliv med över 1000 företagare.
Som undersköterska hos oss är du en viktig del av teamet och bidrar till att våra boende får en meningsfull och trygg vardag. Du arbetar med individanpassad omvårdnad och har:
* Schemalagd aktivitetstid för de boende
* Avsatt administrativ tid
* En stimulerande miljö där du har stora möjligheter att påverka och utveckla verksamhetenKvalifikationerKvalifikationer
* Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
Meriterande
* Har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
* Har god digital dokumentationsvana
Som person har du ett gott bemötande och ett genuint engagemang för uppdraget. Du är flexibel inom verksamheten och i arbetsgruppen. Du har en god samarbetsförmåga och är van att prioritera arbetsuppgifter. Som person är du trygg i din roll och vill arbeta med brukaren i fokus. Det är uppskattat om du har intresse för teknik, då vi implementerat nytt trygghetslarmssystem. I arbetet trivs du med obekväm arbetstid och värdesätter flexibilitet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
För dig som söker en tjänst som innebär arbete med barn kommer du innan anställning att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
