Undersköterska till Blomsterfondens omsorgsboende i Liseberg - vikariat
Fören Blomsterfonden / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-10-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fören Blomsterfonden i Stockholm
, Danderyd
, Nacka
eller i hela Sverige
Blomsterfonden är en ideell förening som har funnits sedan 1921. I Blomsterfonden arbetar vi tillsammans för att ge våra boende, medlemmar och kunder en trygg och värdig ålderdom utifrån deras behov och önskemål.
Vi arbetar huvudsakligen inom två verksamhetsområden: seniorboende och vård- och omsorg. Inom ramen för vård och omsorg driver vi fyra äldreboenden och egen hemtjänst i Stockholm och Danderyd. Vårt dagliga arbete genomsyras av medmänsklighet, tydlighet, delaktighet och ärlighet.
Vi är väldigt glada över de fina resultaten vi fått i både Socialstyrelsen nöjd kund enkäten och i medarbetarenkäten. Vi finns i Storstockholm och som medarbetare blir du en del av vår gemenskap på cirka 500 medarbetare.
Vi söker nu en engagerad och trygg undersköterska som vill bli en del av vårt team som vikarie till och med 31 januari 2026.
Du som söker är färdigutbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av demensvård - något vi ser som särskilt meriterande.
På Blomsterfonden arbetar vi utifrån en tydlig värdegrund där varje boendes önskemål, integritet och självbestämmande står i centrum.
Om rollen
I omvårdnadsarbetet kommer du att arbeta nära den boende och ge stöd utifrån beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• ADL-träning och rehabiliterande insatser
• Stöd vid måltider och personlig hygien
• Främjande av sociala kontakter och meningsfull vardag
Du ingår i ett team av undersköterskor med en gruppchef (sjuksköterska) som närmaste chef. Vi arbetar i team runt den boende och har särskilda ombud för anhörigkontakt, etik och bemötande.
Om arbetsplatsen
Lisebergs vård- och omsorgsboende är beläget med goda kommunikationer - nära buss, pendeltåg och tunnelbana.
Arbetet är schemalagt dag, kväll och varannan helg.Publiceringsdatum2025-10-06Så ansöker du
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.Kvalifikationer
Du ska vara utbildad undersköterska 1500p samt kunna uppvisa bevis från Socialstyrelsen gällande skyddad yrkestitel . Har du erfarenhet av demensvård är det starkt meriterande. Du är en person som visar ett gott bemötande mot boende, närstående och kollegor. Det är viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har god datavana.
ÖvrigtLön enligt överenskommelse. Blomsterfonden tillämpar individuell lönesättning.
Arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282131". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Blomsterfonden
, http://www.blomsterfonden.se Arbetsplats
Blomsterfonden, Liseberg Kontakt
Gruppchef
Linnea Björkman 070-480 19 28 Jobbnummer
9542101