Undersköterska till Blomsterfondens omsorgsboende i Liseberg - Vik 1 år

Fören Blomsterfonden / Undersköterskejobb / Stockholm
2025-08-27


Blomsterfonden är en ideell förening som har funnits sedan 1921. I Blomsterfonden arbetar vi tillsammans för att ge våra boende, medlemmar och kunder en trygg och värdig ålderdom utifrån deras behov och önskemål.

Vi arbetar huvudsakligen inom två verksamhetsområden: seniorboende och vård- och omsorg. Inom ramen för vård och omsorg driver vi fyra äldreboenden och egen hemtjänst i Stockholm och Danderyd. Vårt dagliga arbete genomsyras av medmänsklighet, tydlighet, delaktighet och ärlighet.

Vi är väldigt glada över de fina resultaten vi fått i både Socialstyrelsen nöjd kund enkäten och i medarbetarenkäten. Vi finns i Storstockholm och som medarbetare blir du en del av vår gemenskap på cirka 500 medarbetare.

Vi söker nu en engagerad och trygg undersköterska som vill bli en del av vårt team under ett vikariat på ett år, med anledning av föräldraledighet.

Du som söker är färdigutbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av demensvård - något vi ser som särskilt meriterande.

På Blomsterfonden arbetar vi utifrån en tydlig värdegrund där varje boendes önskemål, integritet och självbestämmande står i centrum.

Om rollen

I omvårdnadsarbetet kommer du att arbeta nära den boende och ge stöd utifrån beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL). Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:

• ADL-träning och rehabiliterande insatser

• Stöd vid måltider och personlig hygien

• Främjande av sociala kontakter och meningsfull vardag

Du ingår i ett team av undersköterskor med en gruppchef (sjuksköterska) som närmaste chef. Vi arbetar i team runt den boende och har särskilda ombud för anhörigkontakt, etik och bemötande.

Om arbetsplatsen

Lisebergs vård- och omsorgsboende är beläget med goda kommunikationer - nära buss, pendeltåg och tunnelbana.

Arbetet är schemalagt dag, kväll och varannan helg.

Publiceringsdatum
2025-08-27

Så ansöker du
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274648".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Fören Blomsterfonden

Arbetsplats
Blomsterfonden, Liseberg

Kontakt
Gruppchef/sjuksköterska
Anna Everitt
08- 555 94 778

Jobbnummer
9479419

