Undersköterska till Billingshälls SÄBO i Kävlinge Kommun
2025-12-29
Är du personen som vill vara med och utveckla vårt boende inför framtiden?
Vi söker en engagerad undersköterska till en av våra somatiska enheter på Billingshälls SÄBO i Kävlinge kommun!
Hos oss får du göra verklig skillnad - varje dag.
Du arbetar i team med god omvårdnad, socialt stöd och på delegation medicinska insatser utifrån individens behov.
Är du den vi söker?
Du har läst vård- och omsorgsprogrammet och/eller annan likvärdig utbildning. Erfarenhet av arbete med äldre och personer med diagnos demenssjukdom är meriterande liksom att du har erfarenhet av medicinskt och socialt omsorgsarbete.
Du är närvarande i ditt arbete och sätter individens behov i centrum med ett respektfullt och stärkande förhållningssätt. Du har ett genuint intresse för människor, värnar om god omsorg och bemöter andra med värme.
Du är ansvarstagande, målinriktad och bygger goda relationer med både vårdtagare, närstående och kollegor. Du är positiv, engagerad och trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du ser möjligheter, kommunicerar väl i tal och skrift och bidrar gärna med idéer som utvecklar verksamheten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister.
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Det snabbaste sättet för att få sitt utdrag är att använda e-tjänsten och beställa det online med BankId.
Observera att du behöver visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Du som har läst vård- och omsorgsprogrammet och/eller annan likvärdig utbildning. För att styrka att du är utbildad undersköterska måste du ladda upp betyg från din utbildning som en bilaga till din ansökan.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
