Undersköterska till Båstadvägen 7a i Laholms kommun
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2026-06-18
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Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare – varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Hos oss arbetar vi med brukaren i fokus. Vi är flexibla, har stor förmåga att organisera och planera dagen samt är lösningsfokuserade. Vi jobbar teambaserat och hjälps åt, vi har ett gott bemötande och ser möjligheter tillsammans. Vi står för Laholms kommuns värdegrund och ser oss själva som representanter för arbetsgivaren Laholms kommun.Publiceringsdatum2026-06-18Om tjänsten
Vi söker dig som tycker att arbeta kvällstid/dagtid och i detta ingår även arbete varannan helg.
Som undersköterska har du i din professionella roll ett självklart brukarfokus i det du gör. Arbetsuppgifterna innebär att ge individuellt stöd och hjälp till den boende, där du står för den professionella kunskapen och bemötandet. Omvårdnadsarbete innebär såväl personlig omvårdnad, social gemenskap och aktivitet, serviceinsatser (städ, tvätt etc.) samt dokumentationsansvar, som allt är av vikt för de boendes möjlighet till meningsfull vardag, ett värdigt liv och att känna välbefinnande. Du förväntas även arbeta med delegerade HSL (Hälso och sjukvård )-uppgifter.
Som medarbetare har du lätt att samarbeta med kollegor och andra professioner för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Du tar ansvar för helheten där kök och allmänna utrymme är en del av det dagliga arbetet, och tar ansvar för ett eller flera ansvarsområde med intresse att utveckla.
Du delar med dig av kunskaper och erfarenheter såväl i det dagliga arbetet som vid TEAM och arbetsplatsträffar, du introducerar ny personal och bidrar med nytänkande och arbetsglädje.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som ser ett gott bemötande som en självklarhet och ditt främsta verktyg för att lyckas i din professionella roll. Du är flexibel som person och ser vinsten i att arbeta som ett team med kollegor och övriga professioner.
Du är trygg i dig själv, i din yrkesroll och trivs med att ta ansvar och att arbeta självständigt. Du är förstående för människan som är i behov och hjälp, värnar dennes integritet, delaktighet och självbestämmande. Du är lyhörd och arbetar med respekt för andra människor.
Du är ansvarsfull och har förmåga att anpassa arbetet efter såväl individens som verksamhetens behov och ser möjligheter i stället för hinder. Du har vetskap om ansvar, rättigheter och skyldigheter som inryms i anställning.
Du har examen från omvårdnadsprogrammet samt godkänt betyg i svenska 1 (A) eller svenska som andraspråk och samhällskunskap 1 (A) eller motsvarande äldre utbildning. Du ska kunna uppvisa Socialstyrelsens bevis om rätt till skyddad yrkestitel.
Du är van vid att dokumentera och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Om anställningen
Arbetstid förlagd till kvällsarbete samt varannan helg.
Möjlighet till tjänstgöringsgrad 70-100%
Antal tjänster: 3-4
Intervjuer kommer påbörjas under ansökningstiden.
Övriga upplysningar
Är du intresserad utav uppdraget som RIB brandman i Laholms kommun kan du gå in på: Räddningstjänst - Laholms kommun
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms Kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
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312 80 LAHOLM Arbetsplats
Socialförvaltningen, Senior, Båstadsvägen 7A Kontakt
Facklig representant nås via medborgarservice 0430-15000 Jobbnummer
9970170