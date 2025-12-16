Undersköterska till barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar
2025-12-16
Akademiska barnsjukhuset
Små hjärtan behöver stor omtanke! Vi är ett litet sjukhus i det stora och det är just i det lilla som vår storhet bor. För här ryms all kompetens ett sjukt barn kan behöva, ett gott samarbete, respekt och omtanke. Vi erbjuder en riktigt bra introduktion för dig som är ny och många intressanta möjligheter till utveckling. Här finns också oväntat mycket glädje i det som ibland är mycket svårt. Vi tar hand om barnen och deras familjer, och vi tar hand om varandra - för vi vet att vi gör ett så mycket bättre jobb tillsammans!
Vår verksamhet
Barnavdelningen för blod- och tumörsjukdomar är en vårdavdelning för barn i åldrarna 0-18 år, med tillhörande dagvård och mottagning. Vi bedriver högspecialiserad barnonkologi och är ett av landets sex barnonkologiska centran. Här tar vi emot patienter för utredning, diagnos och behandling från hela regionen.
Sedan början av 2022 genomför vi stamcellstransplantationer på avdelningen. Till verksamheten hör också en engagerad forskningsenhet som stödjer barnonkologisk forskning. Vi har goda möjligheter till utbildning och fortbildning och det är något vi uppmuntrar till.
Ditt uppdrag
Som undersköterska på barnonkologen arbetar du med sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterska. Du är en viktig del av teamet kring barnet och dess familj, tillsammans med läkare, sjuksköterskor och paramedicinsk personal. Mycket av arbetet sker i det nära samarbetet mellan sjuksköterska och undersköterska, där du planerar och prioriterar ditt arbete både självständigt och tillsammans med den sjuksköterska du delar patienter med.
Vi söker dig som ser den basala omvårdnaden som lika viktig som barnets fysiska aktivering och psykiska välmående. Du tar egna initiativ och ser möjligheterna att göra det lilla extra för barnet. Dokumentationen är en självklar del av patientsäkerhetsarbetet - du dokumenterar under ditt arbetspass och arbetar aktivt utifrån vårdplanerna.
Barnkonventionen och barnperspektivet är alltid grunden i vårt arbete. Därför lägger vi stor vikt vid förberedelser och att göra barn, ungdomar och deras anhöriga delaktiga i den vård vi ger.Publiceringsdatum2025-12-16Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska
• Vi vill att du har tidigare erfarenhet av arbete inom på sjukhus
• Tidigare erfarenhet av arbete med sjuka barn samt erfarenhet inom barnonkologi är önskvärt och meriterande
Din kompetens
Du är trygg, har självinsikt och en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du tar ansvar för din uppgift och driver dina processer vidare på ett strukturerat sätt. Du är lugn och kontrollerad under stress eller i pressade situationer och fokuserar på rätt saker. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid. Arbetet är framförallt förlagt till dag, kväll och helger. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande avdelningschefer Helena Rang, 018-611 66 99 och Isabell Thunell Petersson 0186119375.
Fackliga kontaktpersoner Kommunal
Gustav Westerholm, 072- 515 54 90
Emelie af Ekenstam, via avdelningen 018-611 58 04
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning kan ske under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan. I samband med din ansökan kommer du att få besvara några kompletterande frågor. Syftet är att ge oss lite mer information om dig och din erfarenhet.
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
Detta är ett heltidsjobb.
Region Uppsala Jobbnummer
