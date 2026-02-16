Undersköterska till Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Malmö
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Malmö Visa alla undersköterskejobb i Malmö
2026-02-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS i Malmö
, Lomma
, Lund
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Önskar du arbeta på en arbetsplats med barnet i centrum, där du hela tiden lär dig nya saker? Vill du hjälpa det sjuka barnet i en omväxlande miljö där delaktighet och utveckling är ledord? Bidrar du med glädje, energi och engagemang? Då är du välkommen att söka till vår härliga arbetsgrupp på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 2 i Malmö!
Vi är ett stort gäng som trivs med att arbeta tillsammans. Här arbetar vi i team, där sjuksköterska och undersköterska tillsammans ansvarar för en grupp patienter. Vi arbetar interprofessionellt för att ge barnet och familjen bästa möjliga vård samt upplevelse av tiden hos oss.
Barn- och ungdomsmedicinavdelning 2 ingår i område akut/infektion. Avdelningen har 14 vårdplatser varav två är intermediärvårdsplatser. Vårt primära fokus ligger på infektionssjukdomar, men vi vårdar även barn och ungdomar med flera andra akuta tillstånd. Vi har även ett elektivt flöde bestående av barn i behov av operation för skolios. Hos oss är vårdtiderna ofta korta och vi har en mycket tydlig säsongsvariation.
Intermediärvården hos oss innefattar sjuka barn vars medicinska och omvårdnadsmässiga behov inte kan tillgodoses på vanlig vårdavdelning men för vilka medicinsk indikation för intensivvård inte föreligger. På intermediärvården finns det ständigt personal på salen. Vi har ett tätt samarbete med såväl neonatal som intensivvårdsavdelningen (IVA).
På avdelningen arbetar vi efter vår gemensamma värdegrund som är att vara ett team som ser, hjälper och har förståelse för varandra. Vi är välkomnande mot alla samt har ett öppet och tillåtande klimat. Enheten präglas av en positiv attityd där vi ger beröm, har en rak kommunikation och utgår från att alla gör sitt bästa!Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Vill du ha ett utvecklande och givande arbete i ett gott arbetsklimat? Vi välkomnar nu en undersköterska alternativt barnsköterska till vår avdelning!
Tillsammans med sjuksköterska vårdar ni antingen två barn på intermediärvården eller sex barn på vårdavdelningen. Den vård ni ger barn och föräldrar kommer de troligen bära med sig resten av sina liv och det kommer påverka deras syn på sjukvården. Ni kommer ge barnen god vård genom att vara nyfikna, påhittiga och empatiska.
För oss är det viktigt att du som medarbetare trivs och får möjlighet att växa i din yrkesroll. Därför satsar vi mycket på kompetensutveckling med exempelvis schemalagda utbildningsdagar. Som ny medarbetare hos oss får du introduktion anpassad efter dina behov och tidigare erfarenhet. Vi erbjuder alla, utifrån intresse och verksamhetens behov, att fördjupa sig i ett ansvarsområde som du får avsatt tid för att utveckla på enheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom barnsjukvården.
Du som vill arbeta på Barnavdelning- och ungdomsmedicinavdelningen 2 trivs i en dynamisk arbetsmiljö. Du tar ansvar för ditt arbeta och har förmåga att snabbt ställa om samt anpassa arbetet efter varierande situationer. Som person ser vi att du är drivande, serviceinriktad, har en god samarbetsförmåga och är flexibel. Vi värdesätter och förutsätter att du vill arbeta utifrån våra värdegrunder med respekt för människan och bidra till ständiga förbättringar. Därtill har du ett gott bemötande gentemot såväl patienter och dess familj som dina kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
För att din ansökan ska ses som komplett behöver du bifoga ditt bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning.
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301057". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Charlotte Stavebring, Enhetschef 040-33 11 42 Jobbnummer
9743763