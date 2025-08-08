Undersköterska till Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Lund
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS / Undersköterskejobb / Lund Visa alla undersköterskejobb i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och arbeta med siktet inställt på såväl utveckling som framtidens sjukvård? Vill du tillsammans med oss arbeta för att erbjuda barnet och dess familj en säker och effektiv vård med hög kvalitet? Då ska du inte tveka att söka till oss på Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Lund!
Hos oss vårdas patienter från 0 upp till 18 år och som är i behov av högspecialiserad vård, främst inom neurologi, lungmedicin och ortopedi. Vi arbetar med en stor variation av diagnoser, allt från planerade operationer och behandlingar till mer komplicerade sjukdomar. Avdelningen är en av fyra slutenvårdsavdelningar inom verksamhetsområde barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus. Vården är en blandning av planerad och akut verksamhet där vi arbetar brett på olika vårdnivåer. Vi är unika i södra sjukvårdsregionen med att bedriva denna sorts vård för barn och unga. På vår avdelning arbetar vi familjecentrerat, vilket innebär att våra insatser tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor.
Intermediärvård (IMV) är en del av avdelningen och riktar sig till patienter som har ett vårdbehov som överstiger en vanlig vårdavdelning, men som inte kräver intensivvård. Således är vården oftast högteknologisk och stöttning av vitala funktioner sker i olika grad. IMV förbättrar flödet i akutvårdskedjan genom att patienterna stabiliseras tidigt i vårdförloppet och intensivvård kan då förhindras.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en undersköterska för att utöka vårt team. Här får du möjlighet att ta del av ett självutvecklande arbete och i vår verksamhet finns stor utvecklingspotential för den som vill. Vi behandlar barn och ungdomar med olika sjukdomsbilder och oftast en komplex bakgrund med multipla diagnoser.
Som undersköterska erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete med givande arbetsuppgifter. Du arbetar med omvårdnad av våra patienter och stöttning av deras föräldrar. Arbetet sker i team tillsammans med andra undersköterskor samt en sjuksköterska där ni gemensamt planerar det dagliga arbetet. Tillsammans med ansvariga läkare ligger fokus på att gemensamt försöka finna lösningar som varje patient mår bra av, vilket är ytterst individuellt från barn till barn. Förutom det direkta arbetet med patienten är alla medarbetare delaktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården då vi ständigt strävar efter att bli ännu bättre på det vi gör.
Vi är en arbetsgrupp med en härlig blandning av medarbetare med olika erfarenhetsnivåer. Hos oss värnar vi om vårt stora kunskapsutbyte och uppmuntrar våra medarbetare att dela med sig av sina erfarenheter. Som ny medarbetare hos oss får du introduktion anpassad efter dina behov och din erfarenhet. Detta för att säkerställa att du får den kunskap som du behöver för att lyckas i din nya roll hos oss.
Annonsen avser tjänstgöring dag, kväll och natt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oaktat om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och/eller om du har arbetat inom sjukhusvård, med fördel inom barn, neurologi och/eller lungmedicin.
Som person ser vi att du är drivande, serviceinriktad, har en god samarbetsförmåga samt att du är flexibel. Vi värdesätter och förutsätter också att du vill arbeta utifrån våra värdegrunder med respekt för människan och bidra till ständiga förbättringar. Därtill har du ett gott bemötande gentemot såväl patienter och dess familj som dina kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Inför eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C270319". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Skånes universitetssjukhus SUS Kontakt
Petra Bordbar Keller, Enhetschef Petra.Bordbarkeller@skane.se 046-17 79 70 Jobbnummer
9450111