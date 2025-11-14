Undersköterska till Barn- och ungdomsmedicinavdelning Helsingborg
Region Skåne, Helsingborgs lasarett / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2025-11-14
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Helsingborgs lasarett i Helsingborg
, Landskrona
, Ängelholm
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och skapa trygghet och glädje för vårdens yngsta patienter och deras familjer? Nu söker vi en engagerad undersköterska till vår barnavdelning i Helsingborg!
Verksamhetsområde (VO) barn- och ungdom innefattar alla akutsjukhusets enheter med akutmottagning dygnet runt för medicinska patienter mellan 0 och 18 år, barn- och ungdomsavdelning, neonatalavdelning, dagvård, tidsbeställd mottagning i Ängelholm, Landskrona och Helsingborg samt föräldra- och ungdomshälsomottagning. Totalt är vi cirka 250 medarbetare som arbetar inom verksamhetsområdet. Inom VO:t ingår även lekterapi, en pedagogisk verksamhet för barn och ungdomar som vårdas på sjukhus, samt deras syskon och närstående.
Barnavdelningen är en plats där omtanke, kompetens och arbetsglädje står i centrum. Hos oss arbetar du i ett team med bred kompetens och ett tillåtande klimat, där vi lyfter varandra och skapar en välkomnande stämning.
Du kan följa våra medarbetare på Helsingborgs lasaretts Instagramkonto https://www.instagram.com/helsingborgslasarett/.
Där får du ta del av vardagen på vårt sjukhus och lära dig mer om olika verksamheter. Följ oss gärna!Publiceringsdatum2025-11-14Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är du en viktig del av vården kring barnet och familjen. Du arbetar nära sjuksköterskor och läkare. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
• omvårdnad och stöd till både barn och föräldrar
• provtagning och enklare medicinska uppgifter
• förberedelser inför undersökningar och behandlingar
• att bidra till en trygg och positiv miljö för barnen.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag och en arbetsplats med trivsel, arbetsglädje och respekt. Här får du kompetensutveckling och möjlighet att växa i din yrkesroll!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Goda språkkunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav. Har du kunskap och/eller erfarenhet inom barnsjukvård är det meriterande.
Som person ser vi att du är empatisk, flexibel och har ett gott bemötande gentemot patienter såväl som kollegor. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team samt ser helheten i verksamheten. Vi ser att du har ett genuint intresse för barn och familjer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd den 1 juli 2023. Har du inte detta bevis anställs du som omvårdnadsassistent och anställningen är visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C289124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255) Arbetsplats
Region Skåne, Helsingborgs lasarett Kontakt
Malin Magnander, Enhetschef 042- 406 16 53 Jobbnummer
9604480