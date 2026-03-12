Undersköterska till avdelningen Linden i Stockaryd
Sävsjö Kommun / Undersköterskejobb / Sävsjö Visa alla undersköterskejobb i Sävsjö
2026-03-12
, Vetlanda
, Nässjö
, Eksjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sävsjö Kommun i Sävsjö
Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor - mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra. Publiceringsdatum2026-03-12Arbetsuppgifter
Nu söker vi en utbildad undersköterska till Linden som vill vara med i arbetet att ge kvalitativt stöd, omsorg och omvårdnad till våra brukare. Linden är den minsta enhet på Södergårdens särskilda boende i Stockaryd. Södergården har totalt 35 lägenheter, fördelat på 3 enheter varav Linden har 8 lägenheter.
Som undersköterska har du ett viktigt uppdrag där du tillsammans med dina kollegor skapar god kvalitet och en meningsfull vardag för våra brukare. Du medverkar till att brukarnas individuella behov är centrala i arbetets utformning, du respekterar brukarnas kroppsliga integritet, självbestämmande och delaktighet samt bidrar till att brukarna upplever välbefinnande och trygghet.
Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, förflyttningar, socialt stöd, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, städ, tvätt, aktivering, löpande dokumentation samt att uppmärksamma BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).
I rollen krävs att du har god social kompetens, är lyhörd, ansvarstagande, flexibel och kan bemöta människor med respekt, trygghet och professionalitet. Du kan och vill gärna anpassa dig till nya arbetssätt. Som person hittar du snabbt lösningar på uppkomna problem. Du är lugn och trygg i både vana och ovana situationer. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig då samarbete innebär god kommunikation, trygghet och att arbeta mot en gemensam målbild. Din insats har stor betydelse för våra brukare!
Tjänsten är ett vikariat under 6 månader med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är schemalagda dag, kväll och helg.
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då urvalet för denna tjänst kommer ske löpande!Kvalifikationer
Undersköterskeutbildning
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och om du har arbetat med personer med kognitiv svikt och BPSD.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311883". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö kommun
(org.nr 212000-0563) Kontakt
Enhetschef
Jenny Nilsson jenny.nilsson1@savsjo.se 038215671 Jobbnummer
9792162