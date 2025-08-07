Undersköterska till avdelning med korttids- och växelvårdsuppdrag
Nora kommun / Undersköterskejobb / Nora Visa alla undersköterskejobb i Nora
2025-08-07
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora kommun i Nora
Är du utbildad undersköterska? Är du flexibel, lösningsorienterad och gillar att arbeta i en miljö där förändring och snabba omställningar är förekommande i arbetet? Då kanske det är just dig vi söker!
Hagby ängar söker just nu en undersköterska till vår avdelningen Backafallet som är under pågående process att omvandlas till en avdelning för korttids- och växelvårdsuppdrag. Hagby Ängar är ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom. Som undersköterska på Hagby Ängar arbetar du för att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare. Du ingår i ett tvärprofessionellt team som samarbetar över grupperna för att erbjuda en omsorg präglad av trygghet, värde och kvalitet. Arbetet sker utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på omsorgstagarens behov och önskemål. Vi reformerar med kraft vår utemiljö och skapar ytor för odling, trädgård och naturnära vistelse oavsett om det gäller aktiviteter eller rekreation. I vår miljö vistas djur, så som höns och hundar.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Arbetet på Backafallet präglas av hög laganda, där teamarbete ses som ett naturligt och vardagligt inslag utifrån omsorgstagarens behov. För att uppnå det krävs ett självledarskap som tillåter kritiskt tänk och nyfikenhet. Vårt uppdrag är att ge de boende praktisk hjälp och ge stöd i vardagliga situationer utifrån deras individuella behov. Det gäller exempelvis omvårdnad, social samvaro, aktiviteter, måltider, klädvård, medicinering med mera.
Att arbeta som undersköterska hos oss innebär att arbeta omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget samt i nära kontakt med omsorgstagare och anhöriga. Backafallet har som mål att förarbeta och underlätta för den instans som tar hand om omsorgstagaren när korttids- eller växelvårdsuppdraget upphör.
Som undersköterska följer du de lagar och riktlinjer som finns, exempelvis Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.Kvalifikationer
Krav för tjänsten är att du är utbildad undersköterska.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som undersköterska tidigare.
Du behärskar det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med individerna vi är till för, anhöriga, kollegor samt genomföra skriftlig dokumentation.
Som person är du inlyssnande, förstående och hänsynstagande. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt, bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Vidare ser vi att du är strukturerad, noggrann, kan följa instruktioner och planerar ditt arbete väl. Du har även lätt att samarbeta med andra.
Avdelningen Backafallet kommer hantera perioder av högre och lägre belastning och snabba omställningar, vilket innebär att du bör vara en person som inte bara tål eller tolererar förändringar, utan trivs med dem! Du bör vara en person som är flexibel, lösningsorienterad och självständig.
Arbetsgruppen arbetar aktivt med lagandan, tillit och trivsel. I det arbetet bör du vara beredd att bidra!
Vi lägger stort vikt med personlig lämplighet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Fr.om 1/7-23 så är titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. För att anställas med titel undersköterska så du behöver uppvisa intyg ifrån Socialstyrelsen. Alternativt ett intyg från tidigare arbetsgivare som stärker att du har haft en tillsvidareanställning som undersköterska den 1/7-23 då bestämmelserna trädde i kraft.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271358". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Kontakt
Enhetschef
Jonas Åkerman jonas.akerman@nora.se Jobbnummer
9449344