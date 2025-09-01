Undersköterska till Avdelning G7, Gällivare sjukhus
Välkommen till oss på Avdelning G7! Här arbetar vi tillsammans med engagemang och kompetens för att utveckla varandra och stärka organisationen. Hos oss får du möjlighet att påverka, göra skillnad och växa i din yrkesroll. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du omges av trevliga, kunniga och drivna kollegor. Är du redo för nästa steg i din karriär? Då kan du vara vår nya kollega!
Vi sökerVi söker dig som har undersköterskeutbildning med akutsjukvårdskurs och är van vid att använda datorn som ett naturligt arbetshjälpmedel. Du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift på svenska. Det är meriterande om du har erfarenhet av undersköterskeyrket inom kirurgi, ortopedi och urologi.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen är du stabil - du behåller lugnet och har ett realistiskt perspektiv även i stressade situationer. Du har god samarbetsförmåga, är lyhörd och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Vi ser även att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändringar samt att du är självgående och tar ansvar för ditt arbete.
Det här får du arbeta med
Som undersköterska på avdelning G7 blir du en viktig del av vårt team och arbetar nära sjuksköterskor och läkare för att ge våra patienter bästa möjliga vård. Du stöttar patienterna i deras dagliga omvårdnad, såsom personlig hygien, av- och påklädning, samt ser till att de är trygga och väl förberedda inför undersökningar och behandlingar. Du tar prover, assisterar vid medicinska ingrepp och har en central roll i att skapa en god vårdmiljö. Utöver det praktiska arbetet ansvarar du för att dokumentera patienternas tillstånd i journalsystemet och rapportera förändringar till övriga yrkesgrupper. Du bidrar även till att avdelningen fungerar smidigt genom att fylla på förråd, bädda sängar och servera måltider. På G7 blir du en del av ett engagerat och stöttande team där vi tillsammans skapar en trygg och professionell vårdmiljö, både för patienterna och för varandra.
Det här erbjuder vi dig
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Interna utbildningar
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstid på 37 timmar i veckan. Tillträde sker enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Ida Nilsson ida.c.nilsson@norrbotten.se 0970-19430 Jobbnummer
9484871