Undersköterska till avdelning för korttids- och växelvårdsuppdrag
Nora kommun, Socialförvaltning / Undersköterskejobb / Nora Visa alla undersköterskejobb i Nora
2025-12-11
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nora kommun, Socialförvaltning i Nora
Är du utbildad undersköterska? Är du flexibel, lösningsorienterad och gillar att arbeta i en miljö där förändring och snabba omställningar är förekommande i arbetet? Då kanske det är just dig vi söker!
Hagby ängar söker just nu en undersköterska till vår avdelningen Backafallet som är under pågående process att omvandlas till en avdelning för korttids- och växelvårdsuppdrag. Hagby Ängar är ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom. Som undersköterska på Hagby Ängar arbetar du för att skapa en trygg och meningsfull vardag för våra omsorgstagare. Du ingår i ett tvärprofessionellt team som samarbetar över grupperna för att erbjuda en omsorg präglad av trygghet, värde och kvalitet. Arbetet sker utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med fokus på omsorgstagarens behov och önskemål. Vi reformerar med kraft vår utemiljö och skapar ytor för odling, trädgård och naturnära vistelse oavsett om det gäller aktiviteter eller rekreation. I vår miljö vistas djur, så som höns och hundar.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Arbetet på Backafallet präglas av hög laganda, där teamarbete ses som ett naturligt och vardagligt inslag utifrån omsorgstagarens behov. För att uppnå det krävs ett självledarskap som tillåter kritiskt tänk och nyfikenhet. Vårt uppdrag är att ge de boende praktisk hjälp och ge stöd i vardagliga situationer utifrån deras individuella behov. Det gäller exempelvis omvårdnad, social samvaro, aktiviteter, måltider, klädvård, medicinering med mera.
Att arbeta som undersköterska hos oss innebär att arbeta omsorgsfullt och professionellt i samarbete med övriga i arbetslaget samt i nära kontakt med omsorgstagare och anhöriga. Backafallet har som mål att förarbeta och underlätta för den instans som tar hand om omsorgstagaren när korttids- eller växelvårdsuppdraget upphör.
Som undersköterska följer du de lagar och riktlinjer som finns, exempelvis Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen.Kvalifikationer
Undersköterska
ÖVRIGT
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294513". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora kommun
(org.nr 212000-2007) Arbetsplats
Nora kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef
Jonas Åkerman jonas.akerman@nora.se 070 257 18 02 Jobbnummer
9638718