Undersköterska till avdelning B181, neurologiska kliniken

Neurologiska kliniken är en högspecialiserad klinik med regionansvar för hela Sydöstra sjukvårdsregionen.
Kliniken omfattar en avdelning med en akutneurologisk enhet, en strokeenhet, en högspecialiserad utredningsenhet och en övervakningsenhet. Vidare finns 2 mottagningar universitetssjukhuset US och Vrinnevisjukhuset ViN och ett neuromuskulärt laboratorium. Kliniken har cirka 150 medarbetare. Mottagningarna har en omfattande verksamhet inom samtliga neurologiska diagnosområden.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
På avdelning B181 bedrivs högspecialiserad vård inom exempelvis stroke, epilepsi, Parkinson, Guillain-Barré och MS. Du får arbeta med såväl akutsjukvård som palliativ vård och rehabilitering.
Patienterna har ofta stora omvårdnadsbehov och att hjälpa patienterna med detta är en av de viktigaste uppgifterna som undersköterska hos oss men också att utföra till exempel kontroller och provtagning. Efter internutbildning finns även möjlighet att arbeta på vår övervakningssal.
Arbetsgrupp
Teamarbete är en viktig del av den patientcentrerade vården. Hos oss arbetar undersköterskor, läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, kurator och dietist tillsammans.
Om dig
Du som sökande ska ha undersköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård. Sökande utan detta kommer inte att hanteras vidare i rekryteringsprocessen. Vi ser att du är intresserad av och/eller har erfarenhet inom neurologi. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet inom slutenvården alternativt mer avancerad vård i hemmet eller på sjukhem. Då du ska kommunicera med patienter, närstående och kollegor är det viktigt att du har goda kunskaper i det svenska språket såväl i tal som i skrift.
Använder kunskaper, färdigheter och förmågor i bemötande vid patientmötet eller vårdsituationen. Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Som person tar du eget ansvar för att dina arbetsuppgifter blir utförda. Då våra patienters tillstånd snabbt kan försämras är det viktigt att du kan arbeta strukturerat men också snabbt klarar att omprioritera dina insatser med patientsäkerhet i fokus. Du kan arbeta självständigt men har en god samarbetsförmåga eftersom du är en del av ett multiprofessionellt team. Du bidrar genom en positiv attityd till en god arbetsmiljö, förbättringsarbete och inser vikten av god kommunikation i alla led.
Ansökan och anställning
Introduktionen i din anställning individanpassas och du får stöd av en mentor ditt första år. Vi har önskeschema och använder schemaverktyget Tessa. I schemaläggningen ingår som minst 2 av 5 helger.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
