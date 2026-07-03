Undersköterska till avdelning 62, Medicin, Sunderby Sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Luleå Visa alla undersköterskejobb i Luleå
2026-07-03
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Vill du vara med och utveckla framtidens vård? Vi är ett glatt gäng som nu söker fler kollegor. Vårt mål är att alla patienter känner sig delaktiga och är nöjda med vården hos oss. Vill du vara en del av detta, välkommen till oss!
Vi söker
Vi söker dig som är undersköterska, inget krav på tidigare erfarenhet finns utan vi välkomnar såväl nya som erfarna kollegor. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Vi ser att du har en god samarbetsförmåga, du värderar, ser nyttan av och trivs med att arbeta tillsammans med andra människor. Du har även ett positivt förhållningssätt och sätter patienten i centrum.
Det här får du arbeta med
På avdelningen vårdas internmedicinska patienter med bland annat njurmedicinska, gastroenterologiska och endokrinologiska sjukdomar. Arbetet hos oss är varierande och utvecklande. Du får möta människor i många olika situationer, både akut sjuka och planerade patienter. Som undersköterska arbetar du närmast patienten och ansvarar tillsammans med sjuksköterskan i ditt team för omvårdnadsarbetet. Det finns läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut kopplade till teamet. Vi har en koordinator under dagtid som hjälper till vid in och utskrivningar och med den sociala planeringen av patienter som är anslutna till kommunal omsorg.
Hos oss kan du växa och utvecklas. Vårt arbetsklimat präglas av att vi hjälper varandra över gränserna mellan vårdlagen och lägger stor vikt vid god planering samt tydliga rutiner. Vi välkomnar frågor och delar gärna med oss av både kunskap och erfarenheter. På avdelningen finns teamledare och utvecklingsledare, de fungerar bland annat som mentorer och stöd i det dagliga arbetet. Vi erbjuder individuell introduktion som planeras efter dina behov och erfarenheter.
Det här erbjuder vi dig
Internutbildningar
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Vi erbjuder flyttbidrag till dig som är bosatt utanför Norrbotten
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid, med möjlighet till deltid, arbetstiden är förlagd till dag, kväll samt helgtjänstgöring, även möjlighet till natt. Tillträde enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207037". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Emma Lundström emma.k.lundstrom@norrbotten.se +46920283556 Jobbnummer
9992231