Undersköterska till avdelning 47 Hjärtintensiven, Sunderby sjukhus
2026-04-16
Välkommen till oss på Hjärtintensiven! Hos oss får du kompetenta kollegor som tillsammans arbetar med att ta hand om våra svårt sjuka patienter.
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet inom yrket och av akut omhändertagande. Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift. Meriterande är kunskaper i journalsystemet Cosmic. Du har genomfört kursen akutsjukvård 200 poäng, eller har erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. För dig som läser enligt den nya kursplanen har kurserna hälso- och sjukvård 1 och 2 ersatt akutsjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel då du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Det här får du arbeta med
Vi erbjuder dig ett självständigt och varierande arbete där du får möjlighet att utvecklas i din roll som undersköterska. Dina arbetsuppgifter kommer att vara varierande. Vi vårdar patienter med hjärtinfarkt, artymi, hjärtsvikt samt myokardit/perikardit. Vi har 4-6 vårdplatser, våra patienter får ett enkelrum med teknisk utrustning för avancerad hjärtövervakning. Möjlighet finns till rotation mellan våra enheter.
Det här erbjuder vi dig
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi söker en undersköterska för tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid: dag/kväll/rotation. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-16 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206792". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7

971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Katarina Flodmark katarina.flodmark@norrbotten.se 0920-283536 Jobbnummer
9859220