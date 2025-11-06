Undersköterska till avdelning 35 Infektion, Sunderby sjukhus
2025-11-06
I november ökar vi upp Infektionsavdelningens vårdplatser. Nu har du möjligheten att förstärka vårt arbetslag till nyöppnandet av en expanderande infektionsavdelning. Vill du bli en del i en kompetent, driven och härlig arbetsgrupp? Vi söker dig som har ett intresse för infektionssjukvård och omvårdnad.
Vi sökerVi söker dig som är undersköterska. Meriterande är utbildning i infektionsvård, kunskaper i journalsystemet Cosmic samt erfarenhet av arbete på infektionsavdelning. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Som person är du självgående då du tar ansvar för din uppgift. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du ser helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du har empatisk förmåga och kan sätta dig in i någon annans perspektiv eller situtation utan att ta över personens känslor.
Det här får du arbeta med
På infektionsavdelningen arbetar du som undersköterska i team tillsammans med erfarna sjuksköterskor, läkare och andra yrkeskategorier - alltid med patienten i fokus. I arbetsgruppen råder en god sammanhållning där vi stöttar varandra och värdesätter både utveckling och arbetsglädje högt. På avdelningen vårdas av patienter med varierande övervakningsbehov, i nära samarbete med sjuksköterskor. Patienternas omvårdnadsbehov skiftar, vilket innebär ett omväxlande arbetstempo och ibland snabba förändringar i hälsotillståndet - här är ingen dag den andra lik. Hos oss får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om både smittsamma och icke smittsamma infektionssjukdomar. Vi vårdar patienter med vanliga diagnoser som pneumoni och urinvägsinfektion, men också mer komplexa tillstånd som hepatiter, malaria samt infektioner i hjärtklaffar, skelett och hjärna. Du kommer att utveckla expertis inom smittvägar och vårdhygien, och möta patienter från hela världen.
Det här erbjuder vi dig
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• En unik möjlighet att vara med för att expandera vår befintliga vårdavdelning till större skala
• En anpassad och strukturerad inskolning
• Internutbildningar och andra möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom infektionssjukdomar
• En närvarande och engagerad chef
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid dag/kväll/helg. Tillträde enligt övernskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-15
Detta är ett heltidsjobb.
Region Norrbotten (org.nr 232100-0230)
Region Norrbotten
Enhetschef
Anna Johansson anna.f.johansson@norrbotten.se 0920-283479
9592311