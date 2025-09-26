Undersköterska till avdelning 2, stroke/ortopedrehabilitering/geriatrik
Gillar du att tänka nytt och vill vara med och forma vår avdelning? Vi är i en utvecklingsfas och söker drivna, engagerade undersköterskor. Gärna med tidigare erfarenhet av strokevård!
Medarbetarens engagemang är en nyckel till framgång, och därför kommer du aktivt delta i vårt arbete med att förbättra och utveckla verksamheten. Hos oss finns stora möjligheter till kompetensutveckling genom regelbunden fortbildning och varierade arbetsuppgifter med flera olika patientkategorier.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
För att rädda hjärnan är det särskilt viktigt med snabba insatser, därför arbetar vi i nära samverkan inom teamet för att säkerställa bästa möjliga vård. Här vårdar vi akuta strokepatienter på övervakningssal, patienter som behöver rehabiliteras efter stroke eller frakturer, geriatriska patienter samt patienter med medicinska åkommor. Vi erbjuder varierade arbetsuppgifter och du ingår i ett tvärprofessionellt team bestående av sjuksköterska, läkare, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, dietist och kurator.
Du arbetar självständigt och patientnära med omvårdnad och mobilisering. Andra vanligt förekommande arbetsuppgifter är katetersättning, såromläggning, blodprovtagning, strokekontroller, NEWS, och riskbedömningar.
Om arbetsplatsen
Vi jobbar ständigt för att förbättra vården för våra patienter och för att skapa en god arbetsmiljö och en rolig och givande arbetsplats. Medarbetarna erbjuds möjligheten att driva projekt och att utveckla verksamheten tillsammans. Vi erbjuder all vår personal utbildning i strokevård (3hp).
Medicinkliniken Köping sörjer för den akuta internmedicinska vården i västra och norra Västmanland med ett upptagningsområde på ca 85 000 invånare. Inom Medicinkliniken Köping utreds och behandlas alla invärtesmedicinska sjukdomar och varje avdelning har profilområden där personalen har fördjupade kunskaper. Kliniken är tillräckligt stor för att ge god vana att behandla de vanliga medicinska sjukdomarna och tillräckligt liten för att man som enskild anställd ska ha möjlighet att se helheten, vara igenkänd och känna sig hemma på hela kliniken. Vi har en bra arbetsmiljö och gemenskap.
Vi har 18 vårdplatser fördelade på akut stroke, rehabilitering, ortopedisk rehab och geriatrik. Vi är i nuläget ca 50 medarbetare som jobbar tillsammans. På avdelning 2 välkomnas du till en arbetsplats med ett familjärt och öppet arbetsklimat där vi har ett stort samarbete mellan alla professioner.
Introduktion och utvecklingsmöjligheter:
Vi värnar om att du får en god introduktion hos oss, för att du ska känna dig trygg i din roll. Därför individanpassar vi inskolningen utifrån dina behov.
För oss inom Region Västmanland är din kompetensutveckling inte bara viktig utan helt avgörande för att vi ska kunna möta framtidens behov och krav. Vi vill att du fortsätter utvecklas och vidareutbilda dig med oss. Vi erbjuder bland annat ett stort utbud av utbildningar som sker internt vid vår Utbildningsenhet och vårt Kliniska träningscentrum.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som har några års erfarenhet av yrket. Har du erfarenhet av omhändertagande av patienter med stroke är det meriterande. Du som inte har tidigare erfarenhet kommer att erbjudas intern utbildning.
Som person är du trygg, stabil och har en god självinsikt. Eftersom arbetet på olika sätt snabbt kan förändras så behöver du vara flexibel och ha en förmåga att bibehålla ditt lugn och fokus i nya situationer. Du har en god förmåga att själv strukturera ditt arbete och tar ansvar för dina uppgifter. Vi arbetar i team och ser samarbete och tydlighet som väldigt viktiga ingredienser för att lyckas. Arbetet på avdelningen innebär en nära kontakt med både patienter och anhöriga vilket gör att vi ser egenskaper som empati och lyhördhet som viktiga karaktärsdrag hos dig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid dag, kväll, helg. Annan tjänstgöringsgrad kan diskuteras.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Information skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Följ länken för att ansöka om skyddad yrkestitel: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Har du inget bevis kan du arbeta i vård och omsorg, men med titeln omvårdnadsassistent.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Emma Bäckström emma.backstrom@regionvastmanland.se 0221-263 47 Jobbnummer
9527815