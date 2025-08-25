Undersköterska till avdelning 161, tillsvidare - Psykiatri Nordväst
Avdelning 161, som är belägen på Danderyds sjukhus, är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning med inriktning bipolär sjukdom.
Vi vårdar även patienter med andra allmänpsykiatriska diagnoser. Vården sker både enligt HSL och LPT. Avdelningen har 17 vårdplatser.
Vi har ett väl utvecklat samarbete med Affektiva mottagningen, klinikens specialistmottagning för bipolära patienter och vi har utarbetat en stabil grund i vårt arbetssätt.
Vi som arbetar på avdelningen tycker att vårt arbete är omväxlande, utmanande och roligt.Publiceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
Du är kontaktperson och tillsammans med omvårdnadsansvarig sjuksköterska upprättar ni vårdplaner, krisplaner och aktivitetsschema i samråd med patienten. Du har samtal med patienter, anhöriga samt vårdgrannar och dokumenterar i datajournalsystemet Take Care. Tillsammans med övriga kollegor ansvarar du för omvårdnadsarbetet utifrån patientens dagliga behov samt planering av eventuella insatser efter utskrivning.
Vi erbjuder patienterna ESOD (Ett samtal om dagen), morgongympa, dagliga promenader samt Mindfulness vilket oftast leds av undersköterskorna.
Du utför även sedvanliga praktiska arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel. Inriktning psykiatri är önskvärt.Dina personliga egenskaper
Som person är du positiv, ansvarstagande och tycker om att stödja patienterna i deras omvårdnad. Du är flexibel, öppen och har lätt för att samarbeta med andra.
Du är trygg i dig själv och har lätt att anpassa dig samt behålla ditt lugn vid stressade situationer.
Anställningsform:
Tillsvidare, provanställning tillämpas.
Dag/kväll och helgtjänstgöring.
Som månadsanställd hos oss får du 5000 kr/år i friskvårdsersättning, möjlighet till en Friskvårdstimme/vecka, Fri sjukvård upp till högkostnadsskydd, Flextid samt Individuellt anpassad introduktion.
Information om tjänsten lämnas av:
Enhetschef Lena Hjortlena.hjort@regionstockholm.se
Telefonnummer: 08-123 555 60
Biträdande enhetschef Maria Meurling Eklundmaria.meurling-eklund@regionstockholm.se
Telefonnummer: 08-123 573 41
Övrig information:
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
