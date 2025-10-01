Undersköterska till Avdelning 14 Kirurgi Falun
2025-10-01
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi vill nu stärka upp vår avdelning med ytterligare en undersköterska. Inriktningen på avdelning 14 är nedre gastro vilket innebär nedre magtarmkanalen. Vi vårdar bland annat patienter som opereras för kolorektalcancer men även kirurgiskt akuta sjukdomstillstånd förekommer. Vi har engagerade och kompetenta medarbetare som känner stolthet över den vård som vi bedriver.
Dina arbetsuppgifter
Förutom sedvanliga undersköterskeuppgifter kommer du att arbeta med pre- och postoperativ omvårdnad. Bland annat:
Kontroll av vitalparametrar så som temp, blodtryck och puls
Sår- och stomiomläggningar
Handhavande av medicinskteknisk apparatur
Dränage
Blodprovstagning
Urinkatetrar
Vi har vårdnära service (VNS) på avdelningen som underlättar för oss genom utförandet av patienttransporter, städ, och köksservice mm. Detta ger oss mer tid till patienterna!
Du får en individuellt anpassad introduktion för att känna dig trygg i din roll. Vi erbjuder även återkommande utbildningsinsatser, såsom internutbildningar och basårsutbildning, för att du ska kunna utvecklas och växa i din yrkesroll.
Välkommen att bli en del av vår avdelning!
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska och intresserad av kirurgi.
Arbetar ansvarsfullt och evidensbaserat med följsamhet till våra rutiner.
Har ett gott bemötande.
Har god samarbetsförmåga och flexibilitet.
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift.
Meriterande är:
Erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.
Meriterande är:
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Månadslön
