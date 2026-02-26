Undersköterska till avdelning 131, Danderyds sjukhus, Psykiatri Nordväst
Avdelning 131, en del av Psykiatri Nordväst, är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning belägen på Danderyds sjukhus, endast 12 minuters restid från centrala Stockholm.
Avdelningen erbjuder behandling och omvårdnad för patienter mellan 18-65 år som huvudsakligen lider av depressioner, ångest, personlighetssyndrom, suicidalitet och självskadebeteende - men vårdar även patienter med andra tillstånd. Avdelningen har totalt 15 vårdplatser, inklusive en plats för självvald inläggning och fyra platser inom ramen för nationell högspecialiserad vård (NHV) för svårbehandlat självskadebeteende. Med anledning av vårt dubbla uppdrag har vi både ett lägre patientantal, och även en högre bemanning - för både undersköterskor och sjuksköterskor. Vi är i övrigt en hjälpsam personalgrupp som har roligt tillsammans, och vi har även regelbunden handledning för att kunna få extra stöd i det som kan vara svårt.
NHV
Sedan hösten 2023 bedrivs på Psykiatri Nordväst NHV för svårbehandlat självskadebeteende för vuxna. Enheten har ett riksuppdrag vilket innebär att patienterna kommer från hela Sverige via remiss. Patienterna erbjuds en individanpassad behandling där hela vårdprocessen bygger på dialektisk beteendeterapi (DBT). Alla inläggningar sker planerat, och behandlingen omfattar både intensiv öppenvård och heldygnsvård. Dagtid vardagar har patienterna dagvård/öppenvård som i dagsläget äger rum på Karolinska sjukhuset, dit de åker tillsammans med personal.Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska är du den som är närmast patienten, och du kommer tillsammans med övriga kollegor att ansvara för omvårdnadsarbetet utifrån patientens dagliga behov. Hor oss kommer du att arbeta i team tillsammans med sjuksköterskor, läkare, psykologer och paramedicinsk personal. Du dokumenterar i journalföringssystemet Take Care samt utför de sedvanliga praktiska arbetsuppgifter som finns på en psykiatrisk vårdavdelning. Till detta hör exempelvis stödsamtal och aktiviteter med patienter, provtagning och kontroll av vitalparametrar samt att delta i ronder. Du kommer även efter utbildning arbeta med att stötta NHV-patienter att utifrån sina egna målsättningar och i enlighet med vårdplanen använda nyvunna DBT-färdigheter.Kvalifikationer
Du behöver vara utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel.
Du som söker skall ha och tidigare erfarenhet av psykiatriskt vårdarbete inom heldygnsvård eller annan verksamhet där du arbetat aktivt med psykiatrisk problematik är ett krav. Om du har inriktning psykiatri i din utbildning och/eller tidigare erfarenhet av DBT är detta meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi ser att du som person har ett genuint intresse och engagemang för avdelningens målgrupp och kan hålla dig lugn i känslomässigt påfrestande situationer. Du är trygg och stabil samt har en god samarbetsförmåga. Vi söker dig som är flexibel i hur du prioriterar, planerar och utför dina arbetsuppgifter - för att klara av ett varierat arbetstempo samt att möta våra patienters varierande behov. Vidare ser vi gärna att du har ett intresse för förändrings- och utvecklingsarbete, och bidrar med nya kreativa idéer samt tar eget ansvar för att i samråd med arbetsgrupp och chef driva dessa framåt.
Vad vi kan erbjuda dig
Vi söker en kollega för tillsvidareanställning på heltid natt (32 tim/vecka). Som arbetsgivare månar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder bland annat flextid, friskvårdstimme och 5 000 kr i årligt friskvårdsbidrag.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg. Provanställning på 6 månader kan komma att tillämpas. Vi tillämpar löpande intervjuer i denna rekryteringsprocess
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
