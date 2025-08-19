Undersköterska till avdelning - 53 akutkirurgi, Sunderby sjukhus
2025-08-19
Avdelning 53 är en akutkirurgisk avdelning som tillhör allmänkirurgi/urologi. Avdelningen ingår i kirurgkliniken som består av tre avdelningar samt två mottagningar och dagverksamhet.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsresa med målet att verksamheten ska fortsätta växa. Under de kommande åren kommer vi rekrytera fler för att möta regionens utveckling.
Som medarbetare på kirurgkliniken tar vi ansvar, visar engagemang och bidrar till vårt gemensamma uppdrag. Vi strävar efter utveckling, ser utmaningar som möjligheter och formar tillsammans en verksamhet att vara stolta över.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska. Du bör ha gått kursen akutsjukvård (200 poäng) eller enligt ny kursplan hälso- och sjukvård 1 och 2. Har du erfarenhet från kirurgisk omvårdnad eller akutsjukvård är det meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du självgående, ansvarstagande, kan ta egna initiativ och uppskattar det stundtals höga tempot. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, tycker om att arbeta i team och bidra till en god omvårdnad med patienten i fokus.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta dag, kväll och helg.
Det här får du arbeta med
Som undersköterska på avdelning 53 - akutkirurgi så ansvarar du för det basala omvårdnadsarbetet kring patienterna. Arbetsuppgifterna omfattar förutom den basala patientomvårdnaden kvalificerade uppgifter som dränhantering, sårvård men även provtagningar, patientundervisning, riskbedömningar och dokumentation i journalsystemet.
Som undersköterska på avdelningen har du ett omväxlande och utvecklande arbete där du arbetar både självständigt och i team. Vi arbetar med personcentrerad vård och tvärprofessionella samarbeten.
Du kommer arbeta tillsammans med sjuksköterskor, läkarna i akutteamet samt andra professioner som exempelvis fysioterapeuter.
Vi erbjuder dig en stimulerande och lärorik arbetsplats där de akut sjuka patienterna gör att ingen dag är den andra lik.
Det här erbjuder vi dig
• Schemalagd tid för kompetensutveckling
• Introduktion anpassad efter erfarenhet och behov för att skapa trygghet för dig i din nya arbetsgrupp
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. Detta är en satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid dag, kväll och helgtjänstgöring. Tillträde enligt överenskommelse. Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Detta är ett heltidsjobb.
Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230)
Region Norrbotten
Kommunal
Ann-Sofie Jakobsson-Åhl ann-sofie.jakobsson-ahl@norrbotten.se
9465856