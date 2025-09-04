Undersköterska till Avd 63, Hema/Pava, Sunderby sjukhus
Välkommen till oss på avdelning 63!
Är du en undersköterska som vill bidra med engagemang och erfarenheter?
Grunden till god kompetens och ett gott samarbete lägger vi genom en välorganiserad inskolning av våra nya kollegor.
Vi har utbildningar och föreläsningar inom de olika specialiteterna och har dagliga reflektioner. Vi arbetar i team med olika professioner och söker en engagerad undersköterska som vill arbeta i ett positivt arbetslag som sätter patienten i centrum. Känner du att du vill ha nya utmaningar och kan bidra med din kunskap, kreativitet och arbetsglädje? Då kanske du är lagspelaren vi söker?
Vi sökerVi söker dig som är undersköterska med kursen akutsjukvård, eller med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel och du har förmåga att sätta dig i en annan persons perspektiv.
Det här får du arbeta med
Avdelning 63 har 12 vårdplatser med specialiteterna Hematolog och Palliativ vård.
Som undersköterska på avdelning 63 arbetar du med basal omvårdnad för två högspecialiserade patientgrupper med varierande behov av vård och omvårdnad. Du har en stödjande funktion i att främja livskvalitén hos såväl patient som anhörig.
Hematologiska enheten på Sunderby sjukhus har ett länsuppdrag med inriktning på utredning och behandling av såväl hematologiska bristsjukdomar som avancerad behandling av maligna blodsjukdomar, samt vård efter stamcellstransplantation.
Palliativ vård är den vård som ges när bot inte längre är möjligt. De palliativa patienterna besväras ofta av komplexa symtom och har behov av specialiserad palliativ vård, där strävar vi efter att ge optimal omvårdnad och stöd.
Vi arbetar i team med läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator, sjukhustandvården, Sjukhuskyrkan och ett palliativt rådgivningsteam.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder ett vikariat på heltid, eller sysselsättningsgrad enligt överenskommelse. Vikariet är 6 månader långt med möjlighet till tillsvidareanställning. Arbetstid dag/kväll och helg. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Ersättning
