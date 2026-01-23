Undersköterska till Årets Mottagning Sverige, Täby
Prima Vård Sverige AB / Undersköterskejobb / Täby
2026-01-23
Vi söker dig som har yrkestiteln undersköterska med erfarenhet av att arbeta med hemsjukvård samt vid enstaka tillfällen på vårt laboratorium.
Vill du vara med och arbeta tillsammans med oss på vår familjära mottagning i Täby, som dessutom vann "Årets Mottagning Sverige 2023"? Beskriver du dig som serviceinriktad med stort intresse för möten med människor? Då är Vallatorpsdoktorn stället för dig!
Vad erbjuds du?
Vallatorpsdoktorn har en väl fungerande hemsjukvård och har i dagsläget ca 100 patienter som vi tar hand om. Hemsjukvårdsteamet är ett sammansvetsat team med väldigt hög kompetens och servicekänsla. De har kul med varandra om dagarna och är stolta över sitt fina arbete och brinner för kvalité och att utöka hemsjukvården. Du kommer att utföra olika typer av provtagning, hantera provsvar och remisser samt dela läkemedel till våra patienter i Hemsjukvården. Arbetet är omväxlande och stundvis högt tempo. I besöken ingår även omläggningar, subkutana injektioner, öronspolningar, blodtryck och katetervård mm. Vårdcentralen använder sig utav journalsystemet TakeCare och vi ser gärna att du kan hantera detta system.
Vår syn på primärvård är att vi arbetar tillsammans med samtliga kompetenser och där alla delar är lika viktiga. Vi har en engagerad och fast läkarstab, med en varm stämning i hela personalgruppen. Till oss kommer man med allmänna kommunikationer alternativt gratis personalparkering finns. Vi ser det som en självklarhet att du vill vara med och bidra med arbetsglädje och värme!
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel som gillar ett omväxlande arbete. Du ska ha vana vid provtagning, såromläggning, KAD, subkutana injektioner och blodtryck. Ibland kan du även ta besök inne på mottagningen. Du ska kunna ge god omvårdnad av patienten och vara serviceinriktad. Du är noggrann och effektiv, tar initiativ och är ansvarstagande samt har god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Viktiga egenskaper vi ser att du har är noggrannhet, flexibilitet, är driven samt har hög arbetsmoral.
Heltidstjänst
Arbetstider helgfria dagar 8-17. Tjänsten är en heltidstjänst. Körkort är ett krav. Bakgrundskontroll sker vid anställning. Vi hanterar ansökningar löpande - passa på att sök redan idag!
Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Verksamhetschef, Susanne Fjärdsäter, susanne.fjardsater@primavard.se
072-401 63 62
Vi ser fram emot din ansökan!
Mottagning
Här finns allt under samma tak. Vi har specialistläkare i allmänmedicin, utbildningsläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, psykoterapeuter och undersköterskor. Mottagningen har ca 6000 listade patienter. Vårt gemensamma mål är att med engagemang, empati och kompetens kunna erbjuda en god och nära vård till alla patienter och kunna vara en trevlig arbetsplats för alla fina medarbetare.
Ett personligt bemötande av personal som du känner igen är en av grunderna i vår verksamhet. Vår verksamhet är miljöcertifierad och revideras årligen utifrån miljö och kvalitetsaspekter.
Vallatorpsdoktorn är en del av Prima Vård.
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Vallatorpsdoktorn
Susanne Fjärdsäter 0724016362
