Undersköterska Till Apih, Avancerad Psykiatrisk Vård I Hemmet, Lund
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Vårdarjobb / Lund Visa alla vårdarjobb i Lund
2026-01-12
Avancerad Psykiatriskt vård I Hemmet, APIH, är en ny vårdform inom specialistpsykiatrin och erbjuder ett flexibelt alternativ till traditionell psykiatrisk heldygnsvård. Ärenden inkommer från såväl öppenvård som slutenvård och utformas utifrån en grundläggande kartläggning där en säkerhetsplan och vårdöverenskommelse tas fram tillsammans med patienten. För många av våra patienter inleds vårdtillfället på en av våra avdelningsplatser. Vi har sedan möjlighet att gå över till att arbeta med patienten i dennes hemmiljö, med hembesök efter behov dag, kväll och helg. Det innebär att vi kan förkorta vårdtiden på avdelning och fokusera på att stärka patienten i sin hemmiljö.
Vårt arbete bedrivs till största del i patienternas hem med fokus på delaktighet och egenmakt för såväl patienten som anhöriga. På så vis kan vi både fånga upp patienten när den sviktar och arbeta för långsiktig förbättring. APIH har även en avlastningsplats på en av våra heldygnsvårdsenheter där sviktande patienter som vårdas i hemmet kan komma in för en kort stabilisering. Forskning har påbörjats för att kunna följa utvecklingen av insatsen.
Vi ställer om till titeln undersköterska och kommer över tid fasa ut titeln skötare inom alla våra verksamheter inom psykiatrin. Ett arbete som startade den 1 november 2023. Att titeln förändras kommer inte förändra behovet av specialistkompetens inom psykiatri. Specialistkompetensen är fortsatt väldigt viktig och något som kommer att vidareutvecklas. Inom förvaltningen har ett arbete påbörjats med att se över vad som behövs för fortsatt kompetensutveckling, ökad yrkeskunskap och utvecklingsmöjligheter kopplat till patientarbetet.
I vårt team finns sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, arbetsterapeut, kurator, koordinator och sekreterare. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker en ny kollega till vårt team!
I din roll som undersköterska är ingen dag den andra lik. Du arbetar i team med bland annat hembesök där du och dina kollegor behandlar/vägleder patienter. Din målgrupp är mycket varierande och patienter i olika åldrar med skiftande psykiatrisk problematik kan förekomma. Tillsammans med patienten, anhöriga och dina kollegor bestäms vilka behandlingsinsatser som sätts in. Vi har ett tätt teamsamarbete där alla yrkesroller är viktiga.
Arbete sker även på kvällar och helger, efter schema.
Som nyanställd får du en introduktion anpassad utifrån dina behov och erfarenheter. Då vi är i en spännande utvecklingsfas har du stora möjligheter att vara med och påverka vår verksamhet. Vi erbjuder även goda förmåner och många möjligheter till vidareutbildning och utveckling inom ditt yrke.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller specialistundersköterska psykiatri. Det innebär att du har godkänd gymnasial vård- och omsorgsutbildning (2500 poäng), godkänd vård- och omsorgsutbildning via Komvux (minimum 1350 poäng) alternativt annan likvärdig undersköterskeutbildning. Tjänsten kräver goda kunskaper i svenska språket, i såväl tal som skrift. Erfarenhet av arbete som undersköterska/skötare inom psykiatri är ett krav för tjänsten. Då regelbundna resor förekommer i tjänsten är även giltigt B-körkort ett krav. Goda datorkunskaper och grundläggande kunskaper i vårt journalsystem Melior ses som meriterande.
Som person är du lugn och flexibel med förmåga att växla tempo när behov uppstår. Du kan arbeta självständigt såväl som i team och har ett stort engagemang i ditt arbete. Vidare är du strukturerad och har förmåga att planera ditt arbete väl. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bifoga undersköterskebevis från Socialstyrelsen om du har hunnit få det eller examensbevis till ansökan. Om du inte erhållit beviset ännu ges du en titel som omvårdnadsassistent i avvaktan. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 eller om du önskar behålla yrkestitel skötare och var anställd som detta före 1 november 2023, inkom med intyg som styrker detta.
Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret kommer att göras innan eventuell anställning.
Urval påbörjas vecka 4, 2026. Intervjuer planeras till 28 januari samt 6, 9 och 11-12 februari.
Välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Den 1 juli 2023 blev titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Om du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska och blir erbjuden en ny tjänst kan du behålla din titel undersköterska fram till 2033-06-30. Vid eventuell intervju/anställning behöver du kunna visa upp bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Om du idag inte har ett yrkesbevis från Socialstyrelsen eller omfattas av övergångsbestämmelserna innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent och inte undersköterska. Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och övergångsbestämmelserna här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
