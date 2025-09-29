Undersköterska till Annebergsgården, Danderyds kommun
Danderyds kommun, Annebergsgårdens äldreboende / Undersköterskejobb / Danderyd
2025-09-29
Danderyds kommun, Annebergsgårdens äldreboende i Danderyd
Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Annebergsgården har 40 platser med somatisk inriktning och enligt socialstyrelsens senaste mätning av kvalitén inom äldreomsorgen upplever många att de är nöjda med sitt boende. Här upplever de boende att de får ett bra bemötande från personalen, är nöjda med sitt boende och känner sig trygga. Annebergsgården ligger i ett vackert skogsområde i Enebyberg och har nära till allmänna kommunikationer och god tillgång till parkeringsplatser.
Nu söker vi en engagerad undersköterska på 80% tillsvidare till vår trevliga verksamhet!Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
I rollen som undersköterska ger du boenden en meningsfull vardag genom att ge personlig omvårdnad, omsorg och social aktivering. Du kommer att bedriva vård och omsorgsarbete enligt rutiner och genomförandeplan.
Du kommer att stödja och motivera de äldre, skapa trygghet och ha kontakt med närstående. Din roll innebär också att vara till hjälp och ge stöd vid personlig hygien, av- och påklädning, måltidssituationer samt vid sociala aktiviteter och utevistelse. Du kommer att ha övriga uppgifter som ingår i den dagliga driften inom verksamheten, såsom tvätt, städ och köksarbete.
I det dagliga arbetet ingår också social dokumentation för att säkerställa god kvalité och säker vård samt rapportering enligt gällande lagar och digitala system. Vi använder oss av systemet Treserva. HSL- delegerade uppgifter kan komma att ingå i ditt arbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett engagemang för de boende och som:
• Är utbildad undersköterska.
• Har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
• Har goda IT- och dokumentationskunskaper.
Det är även meriterande om du:
• Har några års erfarenhet av liknande arbete.
• Om du tidigare har arbetat på en somatisk avdelning.
För denna roll söker vi dig som har en genuin vilja att hjälpa andra. Du är en god lyssnare och visar hänsyn. Vi är måna om att upprätthålla ett gott samarbete sinsemellan medarbetare, boende och dess anhöriga. Därav är det viktigt att du kan skapa goda relationer samt har förmågan att anpassa dig till nya omständigheter och har ett prestigelöst fokus på verksamhetens gemensamma mål. Som person trivs du att jobba med ett strukturerat arbetssätt och du beskriver dig som en stabil och trygg person i osäkra sammanhang. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till att undersköterska från och med 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel måste du antingen kunna uppvisa ett giltigt bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska från Socialstyrelsen innan anställning erbjuds eller uppvisa ett intyg från din nuvarande arbetsgivare att du har en tillsvidareanställning med titeln undersköterska.
För denna tjänst behöver du också uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se.
Provanställning kan komma att tillämpas.
ÖVRIGT
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobb/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C280414". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds kommun
(org.nr 212000-0126) Arbetsplats
Danderyds kommun, Annebergsgårdens äldreboende Kontakt
Biträdande verksamhetschef
Mikaela Norlund mikaela.norlund@danderyd.se 0856891819 Jobbnummer
9529977