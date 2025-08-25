Undersköterska Till Aniva, Intensivvårdsavdelning På Karlskoga Lasarett
2025-08-25
Vi erbjuder ett lärorikt, omväxlande och spännande arbete med många utmaningar. Vi som arbetar här är ett glatt gäng med bred kompetens och söker en engagerad, positiv och driven undersköterska med intresse för intensivvård och postoperativ vård. Avdelningen har 4 intensivvårdsplatser och bemannar även uppvakningsavdelningen. Avdelningen ger service åt regionens alla kliniker.
Karlskoga lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Vi som arbetar på Karlskoga
lasarett är stolta över vårt sjukhus. Vi bygger vårt arbete på professionalism, engagemang och
laganda. Lasarettet är medelstort med cirka 730 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling.
Undersköterska till ANIVA, intensivvårdsavdelning på Karlskoga Lasarett

Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska ingår du i ett team, tillsammans med sjuksköterska, läkare och fysioterapeut.
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
