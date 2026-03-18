Undersköterska till anhörigavlösning på Södra Strand
Östersunds Kommun / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2026-03-18
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Vill du göra verklig skillnad i medborgares och anhörigas vardag? Vård- och omsorgsförvaltningen vid Östersunds kommun söker nu en driven undersköterska till Södra Strand anhörigavlösning. Avdelningen består av 12 platser där medborgare under planerade perioder vistas på boendet och får den vård och omsorg som behövs, samtidigt som anhöriga får möjlighet till avlastning och återhämtning.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska till vår enhet på Södra strand som består av sammanlagt tio undersköterskor, en samordnare och en enhetschef. Arbetet utförs självständigt men du samarbetar med kollegor och även SÄBO Västervik som är i samma byggnad, vilket innebär ett gott kollegialt stöd. Tempot varierar beroende på vilka medborgare som för närvarande vistas på boendet. Sjuksköterska finns på plats i byggnaden under kontorstid och övrig tid finns möjlighet till kontakt genom jourverksamhet. Det finns även möjlighet till stöd och kunskapsutbyte med fysioterapeut och arbetsterapeut.
Tjänsten omfattar 80% och arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helgtjänstgöring där vi arbetar efter ett fast grundschema.
Ditt nya jobb
Som undersköterska på Södra Strand anhörigavlösning arbetar du med personlig omvårdnad och service för de medborgare som vistas där. Du bidrar till att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos medborgarna, samtidigt som du avlastar deras anhöriga. Du ger personlig omvårdnad utifrån individuella behov och utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom specifik omvårdnad och rehabilitering. Du dokumenterar även i våra verksamhetssystem, vilket är en viktig del av dina arbetsuppgifter.
Tack vare bra resurser finns goda förutsättningar att arbeta strukturerat och med kvalitet. Du ges utrymme att ta initiativ, skapa meningsfulla aktiviteter och bidra till en trygg, stimulerande vistelse för de som bor hos oss. Här får du ett arbete med frihet under ansvar där engagemang, omtanke och eget driv gör skillnad.
Vanliga arbetsuppgifter
• Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
• Stötta vid förflyttningar
• Administrering av läkemedel enligt medicinsk delegering och ordination
• Olika typer av provtagning
• Tillredning av lättare måltider
• Benlindning
• Skötsel av olika inneliggande utfarter (exempelvis urinkateter eller stomi)
• Enklare såromläggning
• Omvårdnadsdokumentation
• Delta i ombudsaktiviteter
• Städning vid behov
Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska
• Arbetslivserfarenhet som undersköterska minst 3 år
• Tidigare haft delegering
• God datorvana
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
Meriterande
• Utbildning med inriktning mot demens
• Arbetserfarenhet med inriktning mot äldre och demenssjuka personer
Vi söker dig
Som undersköterska på anhörigavlösningen ser vi att du är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande med en vilja och förmåga att hjälpa andra. Vi söker dig som visar omdöme genom att göra korrekta avvägningar och prioriteringar i ageranden och beslut. Du är stabil under press och fokuserar på rätt saker med en tydlig kommunikation. Du tar initiativ, driver aktiviteter framåt och planerar med fokus på kvalitet, mål och resultat.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Välkommen till oss på Södra Strand!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare.
Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528)
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Niklas Rubing Niklas.Rubing@ostersund.se 063-14 47 69
9805825