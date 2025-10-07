Undersköterska Till Anestesi Aniva-Kliniken, Lindesbergs Lasarett
2025-10-07
Är du undersköterska som vill göra verkligen skillnad varje dag?
Som undersköterska hos oss arbetar du i team med anestesi- och operationspersonal. Du är en viktig person i arbetet kring patienten tillsammans med anestesisjuksköterska och anestesiolog. Du assisterar vid sövning och väckning samt deltar vid iordningsställande av utrustning som behövs vid en anestesi.
På anestesin i Lindesberg erbjuder vi en utvecklande arbetsmiljö där du får möjlighet att arbeta i en bred och varierad verksamhet. Här värdesätter vi både självständighet och samarbete i team - tillsammans skapar vi trygghet och kvalitet för våra patienter i alla åldrar.
Verksamhetsområde anestesi- och intensivvård bedriver verksamhet vid regionens tre sjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Det är ett stort verksamhetsområde med cirka 400 anställda. Våra arbetsområden är anestesi, intensivvård, operationsservice (postop och dagkirurgi) samt en neurointermediär avdelning. Vid Karlskoga lasarett finns en anestesiavdelning, intensivvårdsavdelning och en postoperativ enhet.
Lindesbergs lasarett är ett av Region Örebro läns tre akutsjukhus. Här hittar du det lilla sjukhusets alla fördelar - en vänlig och familjär atmosfär i kombination med effektivitet och stort kunnande. Lasarettet har cirka 600 anställda.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Vi söker dig som är flexibel och tycker om att arbeta både självständigt och i team. Som undersköterska hos oss assisterar du ansvarig anestesisjuksköterska för inom bland annat:
Kirurgi
Ortopedi
Urologi
Gynekologi - kvinnosjukvård
Tand- och öron verksamhet
Arbetet är varierat i både tempo och arbetsuppgifter. Som undersköterska ansvarar du även för materialhantering.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
För att trivas i rollen ser vi att du har personlig mognad och förmåga att behålla lugnet även i pressade situationer. Du är lyhörd och har en flexibel inställning som gör att du snabbt kan anpassa dig till förändrade omständigheter. Din goda samarbetsförmåga gör att du bidrar aktivt till ett öppet, tryggt och stödjande arbetsklimat. Du har också lätt för att bygga förtroendefulla relationer med både patienter och kollegor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper i denna rekryteringsprocess. Vi söker dig som:
är ansvarsfull och strukturerad samt har förmåga att prioritera.
bemöter patienter och medarbetare med omtanke och respekt.
trivs med att arbeta i team i ett omväxlande tempo och kan anpassa dig till olika situationer.
är flexibel och stresstålig, med erfarenhet av att arbeta under pressade förhållanden.
har patientfokus, visar empati och sätter patientsäkerhet och kvalitet i fokus.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Jobba på Lindesbergs lasaretthttps://www.regionorebrolan.se/sv/vard-och-halsa/lindesbergs-lasarett/jobba-pa-lindesbergs-lasarett/ Ersättning
