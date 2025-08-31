Undersköterska till Älvstorps Vård- och Behandlingshem i Nora.
Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB / Undersköterskejobb / Nora
2025-08-31
, Lindesberg
, Örebro
, Lekeberg
, Karlskoga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB i Nora
Arbetsplatsen
Älvstorps Vårdhem ligger centralt beläget i Nora och inrymmer 48 HVB-platser samt avgiftningsavdelningen Sobera med 7 platser plus öppenvårdsinsatser. Älvstorp tar emot vuxna med missbruksproblematik, psykisk och fysisk ohälsa med en högre grad av omvårdnadsbehov samt rörelsehindrade.
Vård och behandling på Älvstorp bygger på evidensbaserad kunskap, professionellt bemötande och individens delaktighet i planeringen. Vi tar hänsyn till varje enskilds individs sociala, somatiska och psykiska förhållanden och vi jobbar för att få klienterna att engagera sig i sin behandling. Behandlingen innehåller MI, stödsamtal, KBT, motivationsarbete och återfallsprevention. En skriftlig genomförandeplan upprättas tillsammans med den enskilde, placerande enhet samt ansvarig behandlingssekreterare utifrån vårdplan/uppdragsbeskrivning.
Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Älvstorps Vård- och Behandlingshem arbetar du tillsammans med övriga medarbetare för att ge klienten en trygg, stabil, meningsfull och innehållsrik vardag och vistelse.
Arbetsuppgifterna är varierande och innehåller bl.a. kontaktmannaskap, omvårdnad, medicindelning, olika behandlingsinsatser tex ADL-bedömning, MI-samtal, daglig dokumentation , kontakt med uppdragsgivare och övriga praktiska göromål tex städ, matservering, mm.
Krav & erfarenhet
Utbildning:
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska, med tillhörande yrkesbevis från Socialstyrelsen.
• B-körkort är ett krav då det förekommer resor i tjänsten.
Erfarenhet:
• Meriterande att du har erfarenhet av missbruksvård med inriktning på omvårdnad.
• Du ska ha goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift samt goda IT-kunskaper.
• En god administrativ förmåga och intresse för dokumentation då det är en viktig del av arbetsuppgifterna.
Personliga egenskaper:
• Vi söker en ansvarstagande, engagerad och strukturerad medarbetare som ska med värme och respekt bemöta våra klienter utifrån deras individuella behov, förmågor och förutsättningar.
• Du är trygg och lugn i dig själv samt hanterar arbetet på ett flexibelt och lösningsfokuserat sätt, ser lösningar istället för att fastna i problem.
• Du är omtänksam och pålitlig kollega, lojal medarbetare och en god medmänniska.
Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt på personlig lämplighet.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning och individuell lönesättning.
Utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister genomförs vid ev. anställning.
Ansökan
Sista dag att ansöka är 30 september 2025
Dina ansökningshandlingar ska innehålla ett uppdaterat CV, ett personligt brev samt relevanta betyg som styrker din utbildningsbakgrund.
Anställning
Tjänstgöringsgrad: 100%
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Schema: Oregelbundet dag/kväll & helg 37 tim vecka
Lön: Månadslön med individuell lönesättning
Kollektivavtal: Behandling, vård och omsorg - Kommunal beroende på kravet på arbetsuppgifterna kopplat till arbetsuppgifterna.
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Älvstorps Vård- och Behandlingshem AB
(org.nr 556188-6218) Kontakt
föreståndare
Dina Petrusevica dina.petrusevica@stockrosen.com 0761409935 Jobbnummer
9484041