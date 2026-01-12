Undersköterska till äldreboendet Brobacken i Upplands Väsby kommun
2026-01-12
Vi söker undersköterskor till ett av de viktigaste jobben som finns, ett jobb där du gör skillnad för människor! Det här är ett jobb för dig som kan arbeta självständigt och är trygg i dig själv.
Är du dessutom en positiv person som tycker om att skapa värdefulla relationer? Om beskrivningen stämmer in på dig, läs då mer nedan!
Vi erbjuder dig
Du blir en del av ett positivt arbetsklimat med engagerade medarbetare som tillsammans tar ansvar för att varje dag leva upp till vår värdegrund, såväl i mötet med våra brukare och kollegor som i ledarskap.Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Brobacken är ett äldreboende precis vid pendeltåget i Upplands Väsby. Brobacken är ett särskilt boende med 76 stycken lägenheter fördelade på somatiska- och demens avdelningar.Om tjänsten
Vi söker nu nya medarbetare, två stycken undersköterskor till dag/kväll och en undersköterska till natten.
Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov.
Ditt uppdrag är att motivera, ge god omvårdnad, personlig hygien och stötta brukaren i sin vardag samt att delta och utföra aktiviteter. Det förekommer också hushållssysslor som tvätt och städ. Sjukvårdsuppgifter kan förekomma på delegation av sjuksköterska.
Hos oss kommer du arbeta på schemalagd arbetstid dag, kväll och helg. Natt-tjänsten ligger på cirka 72 procent med möjlighet till utökning.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- Har en slutförd utbildning som undersköterska samt bevis på skyddad yrkestitel
- Har erfarenhet av äldreomsorgen
- Har dokumentationsvana, gärna i Pulsen/Combine där vi dokumenterar
- Kan uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift för att undvika missförstånd
Det är meriterande om du har utbildning inom demens.
Som person är du positiv, stabil och bra på att samarbete. Vi ser också att du är bra på och tycker om att skapa relationer till andra.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/8". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Åsa Hagestål 0859097724 Jobbnummer
9679442