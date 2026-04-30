Undersköterska till äldreboende med samisk inriktning
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Välkommen till oss på Fruängsgårdens äldreboende som består av vård- och omsorgsboende, servicehus och dagverksamhet för äldre med inriktning kognitiva sjukdomar. Vi har fått uppdraget att starta en samisk inriktning på boendet, vilket innebär att vi ska erbjuda miljö och aktiviteter för äldre som har rötter eller koppling till det samiska/Sápmi. De ska kunna bevara sin kultur, sin kulturella identitet och om möjligt sitt nationella minoritetsspråk.
Därför söker vi dig som är undersköterska eller vårdbiträde och som vill vara med och bygga något unikt och meningsfullt. Varmt välkommen med din ansökan!
En hälsning från din blivande chef
Som chef är det viktigt för mig att mina medarbetare har ett gediget engagemang och vilja att lära, vill arbeta i team och kan känna arbetsglädje. Jag värdesätter en öppen dialog, idéer till utveckling med respekt både för boende och medarbetare. Om du känner att det här är ett arbete som lockar där du kan bidra och växa - sök då till oss! Jag ser fram emot att läsa din ansökan och att kanske få träffa just dig i en intervju!
Vi erbjuder
en trivsam och utvecklande arbetsplats med ett engagerat team
ett meningsfullt och givande arbete där du gör verklig skillnad
möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning
pedagogiska måltider inom verksamheten
friskvårdsbidrag.
Din roll
Som undersköterska/vårdbiträde deltar du i den dagliga omvårdnaden utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Du har även en viktig funktion i att bidra till verksamhetens samiska inriktning genom att synliggöra och bevara samisk kultur, identitet och traditioner i vardagen.
Det kan innebära att planera och genomföra gruppaktiviteter såsom gemensamma måltider, högläsning och samtal kring minnen och traditioner. Du samverkar med aktivitetssamordnare och ledning och bidrar med kunskapshöjande insatser för både äldre och medarbetare.
Du arbetar måndag-fredag med huvudsakligen dagtid, men arbetstider kan variera utifrån verksamhetens behov. Tjänsten inleds med en gedigen introduktion tillsammans med vår aktivitetssamordnare för att ge dig goda förutsättningar i rollen.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som uppfyller följande krav
legitimerad undersköterska eller vårdbiträde med gedigen erfarenhet inom äldreomsorg
kunskaper om den samiska kulturen
intresse för att förmedla samisk kultur till medarbetare och äldre
mycket god förmåga att kommunicera på svenska, både muntligt och skriftligt.
Det är meriterande om du har
bakgrund eller rötter i Sápmi
specialistundersköterskeutbildning inom geriatrik eller demens
kunskaper i något av de samiska språken.
För att lyckas i denna roll är du strukturerad och har förmåga att planera, genomföra och följa upp aktiviteter på ett självständigt sätt. Du är engagerad och vill bidra till utvecklingen av den samiska inriktningen i verksamheten, med respekt för samisk kultur, identitet och språk. Du är trygg i din yrkesroll, tar initiativ och delar gärna med dig av dina kunskaper för att stärka både verksamheten och kollegors kompetens.
Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och bemöter äldre, anhöriga och medarbetare med lyhördhet och empati. Vidare har du en kulturell medvetenhet som genomsyrar ditt arbetssätt. Rollen kräver även god kommunikativ förmåga och att du kan anpassa din kommunikation utifrån individens behov och förutsättningar.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid ovanstående kompetenser, personlig lämplighet och engagemang för tjänsten.
För att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll behöver du inte bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Telefonvägen 30, plan 9 (visa karta
)
129 04 HÄGERSTEN Arbetsplats
Stockholms stad, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning Kontakt
Jaqueline Shafig, rekryteringskonsult jaqueline.shafig@stockholm.se 08-50811710
9886672